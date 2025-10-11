Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kendini yalnızca 15 gün gösteriyor... Zarar vermenin cezası 557 bin TL!

Kendini yalnızca 15 gün gösteriyor... Zarar vermenin cezası 557 bin TL!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kendini yalnızca 15 gün gösteriyor... Zarar vermenin cezası 557 bin TL!
Aydın, Koçarlı, Para Cezası, Jandarma, Koruma, Sonbahar, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yetişen ve koparılması halinde 557 bin 212 TL para cezası bulunan Sultan Çiğdemi'ne yönelik sahada kontroller gerçekleştirdi. Çiçek, sonbahar mevsiminde ilk yağmurların ardından yalnızca 15 gün açık kalıyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca "Endemik Türlerin Kontrolü" faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette Koçarlı ilçesi Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen, koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 557 bin 212 lira idari para cezası olan endemik bitkiler hususunda vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Kendini yalnızca 15 gün gösteriyor... Zarar vermenin cezası 557 bin TL! - 1. Resim

YALNIZCA 15 GÜN GÖRÜLÜYOR

Endemik bitki türünden olan, çiçeklenme döneminde bulunan ve sonbahar mevsiminde ilk yağmurların ardından 15 gün açık kalan Sultan Çiğdemi için yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kontrollerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Katar, ABD’de üs kuruyor! Trump cephesi ayaklandıPapara’da 12 milyarlık yasa dışı bahis trafiği: 25 şüpheliye ağır ceza talebi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul trafiği durma noktasında! Yoğunluk yüzde 80'i aştı, araçlar dur-kalk ilerliyor - Yaşamİstanbul trafiği durma noktasında!“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldular - Yaşam“Burada ürün olmaz” dediler, sera kurup herkese örnek oldularYangına giden ekiplerin zor anları! Tüp patladı, ortalık alev aldı - YaşamYangına giden ekiplerin zor anları! Tüp bir anda patladıAnnelerinin yüzünü ilk defa gördüler! Kurduğu cümle yürekleri sızlattı - YaşamAnnelerinin yüzünü ilk defa gördüler!"Ne alırsan 50 lira" dediler! Mağazanın önünde izdiham oluştu - Yaşam"Ne alırsan 50 TL" deyince izdiham olduHavalar soğuyunca vatandaş soluğu aktarlarda aldı! - YaşamVatandaşlar aktarlara koştu! O ürünler revaçta
Sonraki Haber Yükleniyor...