Kendini yalnızca 15 gün gösteriyor... Zarar vermenin cezası 557 bin TL!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca "Endemik Türlerin Kontrolü" faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette Koçarlı ilçesi Mersinbelen sınırları içerisinde yetişen, koparılması ve zarar verilmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunun madde 20 K bendi gereğince 557 bin 212 lira idari para cezası olan endemik bitkiler hususunda vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

YALNIZCA 15 GÜN GÖRÜLÜYOR

Endemik bitki türünden olan, çiçeklenme döneminde bulunan ve sonbahar mevsiminde ilk yağmurların ardından 15 gün açık kalan Sultan Çiğdemi için yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, kontrollerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.