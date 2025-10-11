Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Acun Ilıcalı'dan Ali Koç iddiasına sert tepki: Ancak rüyasında görmüş olabilir!

Fenerbahçe Kulübü'ndeki asbaşkanlık görevinden geçtiğimiz haziran ayında istifa eden Acun Ilıcalı, hakkında çıkan bir habere sert tepki gösterdi. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nu hedef alan Ilıcalı, "Kendisine tavsiyem, adımı ağzına alırken 2 kere düşünmesidir" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun iddiasını yalanlayan Ilıcalı, "Yöneticilik dönemimde beni sürekli aradı ama haber alamadı" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZA SORANLAR YALAN OLDUĞUNU ÖĞRENİR"

Acun Ilıcalı'nın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Ben yalan haber yapmam, fıtratıma aykırı diyerek hakkımda birtakım iddialarda bulunan Sercan Hamzaoğlu’nun sözleri tamamen yalandır. Anlattığı hikayede, benimle sorun yaşadığı ve Ali Başkan'ın araya girmesi kısmını ancak rüyasında görmüş olabilir.  Başkanımız bu konuda asla benimle konuşmamıştır. Konunun aslını merak edenler, başkanımıza sorarsa bu iddianın yalan olduğunu öğrenecektir. Tek doğru söylediği bölüm, yöneticilik dönemimde beni sürekli aradığı ancak haber alamadığıdır. Kendisine tavsiyem, adımı ağzına alırken 2 kere düşünmesidir."

NE OLMUŞTU?

Sercan Hamzaoğlu, "Acun Ilıcalı ile Diego Carlos olayından sonra aramız açıldı. 'Masadan kalktık. Carlos, Galatasaray ile görüşüyor. Bu haberi yalanlayalım' dedi. 2 gün sonra 'Diego Carlos, Fenerbahçe'de' haberini görünce aramız açıldı. Skriniar olayı ile birlikte tamamen bağlar koptu. Hatta Ali Koç araya girdi ve sorunu çözmeye çalıştı ama ben 'Yok' dedim"

