Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat' demişti: Oliver Mcburnie 'ayın futbolcusu' seçildi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Oliver Mcburnie, İngiltere Championship'te eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi. 29 yaşındaki İskoç forvetin güncel piyasa değeri 2,5 milyo neuro olarak gösteriliyor.
Hull City'nin sezon başında Las Palmas'tan bedelsiz olarak transfer ettiği Oliver Mcburnie, Championship'te (Premier Lig'den sonra İngiliz futbolundaki en yüksek ikinci seviye) eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.
"BU İSME DİKKAT EDİN"
İngiliz kulübünün sahibi olan Acun Ilıcalı, 29 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladıktan sonra "Bu isme dikkat edin" açıklamasını yapmıştı.
10 MAÇTA 7 GOL
2.5 milyon euro piyasa değerine sahip İskoç futbolcu, 2025-2026 sezonunda forma giydiği 10 maçta 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
