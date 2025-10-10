Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat' demişti: Oliver Mcburnie 'ayın futbolcusu' seçildi

Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat' demişti: Oliver Mcburnie 'ayın futbolcusu' seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı &#039;Bu oyuncuya dikkat&#039; demişti: Oliver Mcburnie &#039;ayın futbolcusu&#039; seçildi
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Oliver Mcburnie, İngiltere Championship'te eylül ayının en iyi futbolcusu seçildi. 29 yaşındaki İskoç forvetin güncel piyasa değeri 2,5 milyo neuro olarak gösteriliyor.

Hull City'nin sezon başında Las Palmas'tan bedelsiz olarak transfer ettiği Oliver Mcburnie, Championship'te (Premier Lig'den sonra İngiliz futbolundaki en yüksek ikinci seviye) eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat' demişti: Oliver Mcburnie 'ayın futbolcusu' seçildi - 1. Resim

"BU İSME DİKKAT EDİN"

İngiliz kulübünün sahibi olan Acun Ilıcalı, 29 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladıktan sonra "Bu isme dikkat edin" açıklamasını yapmıştı.

Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat' demişti: Oliver Mcburnie 'ayın futbolcusu' seçildi - 2. Resim

10 MAÇTA 7 GOL

2.5 milyon euro piyasa değerine sahip İskoç futbolcu, 2025-2026 sezonunda forma giydiği 10 maçta 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Doğrudan yardım ulaşıyor! Sadakataşı ve MÜSİAD Gazze’de çadır kent kurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski dünya şampiyonu boksör Ricky Hatton'a veda! Cenaze törenine ünlüler akın etti - SporEski dünya şampiyonu boksöre veda! Cenazeye ünlü akınıMilli maçta sahayı sedyeyle terk etmişti! Ozan Kabak, 1,5 yıl sonra geri döndü - SporSedyeyle sahayı terk eden Ozan 1,5 yıl sonra geri döndüKayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu: 1,5 yıllık imza - SporKayserispor'un yeni teknik adamı belli oldu: 1,5 yıllık imzaBeşiktaş, MR sonucunu açıkladı: El Bilal Toure'nin sağlık durumu - SporBeşiktaş, MR sonucunu açıkladı: Genç golcünün son durumuGalatasaray'da 'yeni sözleşme' itirafları: Okan Buruk, Icardi, Barış Alper... - SporBaşkan noktayı koydu: İsim isim kontrat itiraflarıTuncay Şanlı ortaklığı ve dostluğu bitirdi: Haksız kazanç elde etti! - SporF.Bahçe efsanesi ortaklığı ve dostluğu bitirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...