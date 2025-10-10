Acun Ilıcalı 'Bu oyuncuya dikkat' demişti: Oliver Mcburnie 'ayın futbolcusu' seçildi

Hull City'nin sezon başında Las Palmas'tan bedelsiz olarak transfer ettiği Oliver Mcburnie, Championship'te (Premier Lig'den sonra İngiliz futbolundaki en yüksek ikinci seviye) eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

"BU İSME DİKKAT EDİN"

İngiliz kulübünün sahibi olan Acun Ilıcalı, 29 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladıktan sonra "Bu isme dikkat edin" açıklamasını yapmıştı.

10 MAÇTA 7 GOL

2.5 milyon euro piyasa değerine sahip İskoç futbolcu, 2025-2026 sezonunda forma giydiği 10 maçta 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.