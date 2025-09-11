Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak transfer! Ronaldinho'nun oğlu imzayı attı

Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak transfer! Ronaldinho'nun oğlu imzayı attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı&#039;dan çok konuşulacak transfer! Ronaldinho&#039;nun oğlu imzayı attı
Acun Ilıcalı, Hull City, Ronaldinho, Futbol, Premier League, Championship, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho'nun 20 yaşındaki oğlu Joao Mendes de Assis Moreira ile sözleşme imzaladı. Joao Mendes, sürpriz transfer sonrası duygularını paylaştı.

Championship'te mücadele eden Hull City, dikkat çeken bir transfere imza attı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes de Assis Moreira'yı kadrosuna kattı. 20 yaşındaki futbolcu, kulübün U21 takımında forma giyecek.

Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak transfer! Ronaldinho'nun oğlu imzayı attı - 1. Resim
Fotoğraf: Hull City

BİR YILLIK SÖZLEŞME

Transfer yasağı sebebiyle kiralık veya bonservisi elinde olan futbolcuları kadrosuna katabilen Hull City, Joao Mendes ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis bedelsiz gerçekleşen anlaşmada "opsiyon" maddesi de bulunuyor.

"HANGİ SEVİYE OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"

Transferinin ardından açıklama yapan Brezilyalı futbolcu, "Gerçekten iyi bir takım. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak. U21 takımında ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum. Fırsat gelirse bunu en iyi şekilde değerlendireceğim" dedi.

Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak transfer! Ronaldinho'nun oğlu imzayı attı - 2. Resim
Ronaldinho, Şubat 2024'te Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor yarışmasını ziyaret etmişti

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trafiğe kapatılan yolun altından bin 500 yıllık tarih çıktıEmirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan kimdir, hangi partiden?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe transferi kapatmadı! Ali Koç'tan Bissouma itirafı geldi - SporAli Koç'tan flaş Bissouma itirafıSakatlık gerçeği! Mert Hakan Yandaş açıkladı: Dünyada bunu başaran 1-2 oyuncu var - SporGerçek ortaya çıktı! "Dünyada bunu başaran 1-2 oyuncu var"TFF 1'inci Lig'de 5'inci haftanın hakemleri açıklandı - SporTFF 1'inci Lig'de 5'inci haftanın hakemleri açıklandıMHK açıkladı: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi - SporMHK açıkladı: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemiTek şut dahi atılmayan skandal maç! Tahkim Kurulu'ndan "bahis" cezası - SporTek şut bile çekilmeyen skandal maç! TFF'den "bahis" cezasıTFF 1'inci Lig'de 5'inci hafta heyecanı: Maç programı... - SporTFF 1'inci Lig'de 5'inci hafta heyecanı: Maç programı...
Sonraki Haber Yükleniyor...