Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak transfer! Ronaldinho'nun oğlu imzayı attı

Championship'te mücadele eden Hull City, dikkat çeken bir transfere imza attı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz kulübü, Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes de Assis Moreira'yı kadrosuna kattı. 20 yaşındaki futbolcu, kulübün U21 takımında forma giyecek. Fotoğraf: Hull City

BİR YILLIK SÖZLEŞME

Transfer yasağı sebebiyle kiralık veya bonservisi elinde olan futbolcuları kadrosuna katabilen Hull City, Joao Mendes ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Bonservis bedelsiz gerçekleşen anlaşmada "opsiyon" maddesi de bulunuyor.

"HANGİ SEVİYE OLDUĞU ÖNEMLİ DEĞİL"

Transferinin ardından açıklama yapan Brezilyalı futbolcu, "Gerçekten iyi bir takım. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Bence iyi bir sezon olacak. U21 takımında ve birinci takımda elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Hangi seviye olduğu önemli değil, futbol oynamayı seviyorum. Fırsat gelirse bunu en iyi şekilde değerlendireceğim" dedi.