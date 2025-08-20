Acun Ilıcalı görevden almıştı! 7 maçta kovulan teknik direktörden olay açıklama

Slovenya takımlarından NK Maribor, ligin henüz 5'inci haftasında teknik direktör değişikliğine gitti. Temmuz 2025'te sözleşme imzalayan Tuğberk Tanrıvermiş, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'un başında çıktığı 7 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Genç antrenör, sürpriz bir kararla görevden alınmasının ardından sitemkar ifadeler kullandı.

Tuğberk Tanrıvermiş'in sosyal medya hesabından yayımladığı açıklama şöyle:

"Özverili çalışmaları için oyuncularıma, teknik ekibime ve kulüp personeline teşekkür ederim. Maribor’un tarihi ve büyüklüğü, bu görevi kabul etmemdeki tek sebepti. Gereken desteğin verilmediği koşullarda, oyuncularımla birlik içinde bir mücadele verdik. Buna rağmen henüz 5'inci haftada, deplasmandaki galibiyetin ve iç sahadaki beraberliğin ardından görevden alınmam beklenmedik bir son oldu. Ligde yalnızca bir kez mağlup olmamıza rağmen alınan bu hakkaniyetsiz karar, futbolun ruhuyla bağdaşmamaktadır. Bu sürecin, Maribor gibi büyük bir kulübün gelecekte kendi değerlerine yakışır biçimde daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına bir değerlendirme fırsatı olmasını temenni ediyorum."