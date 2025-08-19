Acun Ilıcalı'ya kötü haber: Hull City'nin başvurusu sonuçlandı

Kiralık veya bonservisi elinde olan futbolcuları kadrosuna katabilen Championship ekibi Hull City, 3 dönemlik transfer yasağının 2 döneme indirildiği, 3'üncü dönemin ise askıya alındığını duyurdu.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüp Mali İnceleme Kurulu'na yaptığımız başvurunun ardından, bize uygulanan 3 dönemlik transfer ücreti kısıtlamalarının 2 döneme indirildiği ve 3'üncü dönemin askıya alındığı teyit edildi. Ödeme tarihleriyle ilgili gerekçemiz ise kurul tarafından kabul edilmedi.

Son haftalarda da gösterdiğimiz gibi, hâlâ kiralık veya serbest oyuncu olarak transfer yapabiliyoruz. Bu zorlu süreçte bize verdikleri sarsılmaz destek için tüm taraftarlarımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz. Birlik ve beraberliğimiz, futbol dünyasına Hull City ailesinin gücünü gösterdi."