Acun Ilıcalı'ya kötü haber: Hull City'nin başvurusu sonuçlandı

Acun Ilıcalı'ya kötü haber: Hull City'nin başvurusu sonuçlandı

- Güncelleme:
Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin, İngiltere Futbol Federasyonu (EFL) tarafından verilen "3 dönemlik transfer yasağı" kararı hakkında yaptığı başvurunun sonucu belli oldu.

Kiralık veya bonservisi elinde olan futbolcuları kadrosuna katabilen Championship ekibi Hull City, 3 dönemlik transfer yasağının 2 döneme indirildiği, 3'üncü dönemin ise askıya alındığını duyurdu.

Acun Ilıcalı'ya kötü haber: Hull City'nin başvurusu sonuçlandı - 1. Resim

"HULL CITY AİLESİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK"

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulüp Mali İnceleme Kurulu'na yaptığımız başvurunun ardından, bize uygulanan 3 dönemlik transfer ücreti kısıtlamalarının 2 döneme indirildiği ve 3'üncü dönemin askıya alındığı teyit edildi. Ödeme tarihleriyle ilgili gerekçemiz ise kurul tarafından kabul edilmedi.

Son haftalarda da gösterdiğimiz gibi, hâlâ kiralık veya serbest oyuncu olarak transfer yapabiliyoruz. Bu zorlu süreçte bize verdikleri sarsılmaz destek için tüm taraftarlarımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz. Birlik ve beraberliğimiz, futbol dünyasına Hull City ailesinin gücünü gösterdi."

TRANSFER ÖDEMELERİNDE "7 GÜN GECİKME" SINIRI

Hull City, önümüzdeki bir yıl içinde transfer ödemesini toplam 7 gün geciktirse, söz konusu ceza yeniden 3 döneme çıkacak.

