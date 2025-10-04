Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, rekorla dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, rekorla dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, rekorla dünya şampiyonu oldu
Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

REKORLA ALTIN MADALYA

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Forde kentindeki organizasyonda Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kiloda mücadele etti.

Koparmada 145 kiloyla altın madalya kazanan milli sporcu, toplamda da 324 kiloyla rekor kırarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

15 YIL SONRA BİR İLK

Muhammed Furkan, bu başarısıyla Türkiye'ye 15 sene sonra dünya şampiyonluğu kazandırmış oldu.

Ay-yıldızlı halterci, silkmede ise 179 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.

Aynı kiloda mücadele eden bir diğer milli sporcu Ferdi Hardal, koparmada 135 kiloyla dördüncü oldu.

