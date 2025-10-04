Galatasaraylı taraftarlardan Sergen Yalçın için anlamlı hareket
Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, siyah beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın için anlamlı bir harekete imza attı.
Galatasaray tribünleri, geçtiğimiz aylarda kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybeden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a başsağlığı diledi.
Sarı kırmızılıların açtığı pankartta, "Başın sağ olsun Sergen Yalçın." ifadeleri yer aldı.
