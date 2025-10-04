Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaraylı taraftarlardan Sergen Yalçın için anlamlı hareket

Galatasaraylı taraftarlardan Sergen Yalçın için anlamlı hareket

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaraylı taraftarlardan Sergen Yalçın için anlamlı hareket
Spor Haberleri

Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, siyah beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın için anlamlı bir harekete imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşma öncesi sarı kırmızılı tribünlerden anlamlı bir hareket geldi.

Galatasaray tribünleri, geçtiğimiz aylarda kardeşi Gürsoy Yalçın'ı kaybeden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a başsağlığı diledi.

Sarı kırmızılıların açtığı pankartta, "Başın sağ olsun Sergen Yalçın." ifadeleri yer aldı.

