Galatasaray'da Mauro Icardi'den derbide şok tavır

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray'da Mauro Icardi, maç öncesi tavrıyla dikkat çekti.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile derbide kozlarını paylaşan Galatasaray'da Mauro Icardi'den şoke eden bir hareket geldi.

DİKKAT ÇEKEN TAVIR

Karşılaşmaya yedek başlayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, maç öncesi yapılan ısınmada yer almadı.

Liverpool maçından sonra Beşiktaş derbisinde de ilk 11'e alınmayan Mauro İcardi, yedek oyuncularla birlikte ısınmaya çıkmayı tercih etmedi.

LIVERPOOL MAÇINDA DA ÇIKMADI

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanan maçta da ısınmaya çıkmayan Icardi, maç sonrası kutlamalarda ise geri planda kalmıştı.

