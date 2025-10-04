Galatasaraylı yıldızdan derbi sonrası Liverpool maçı itirafı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Mario Lemina, mücadeleyi değerlendirdi.

"LİVERPOOL MAÇININ DA YORGUNLUĞU OLDU"

Beşiktaş derbisinde Liverpool maçının yorgunluğunu hissettiklerini kaydeden Lemina, "Ben kendime ilgili konuşmak istemiyorum. Bugün iyi bir maç çıkardık, özellikle Liverpool maçından sonra. İyi başladık, daha da iyi başlayabilirdik. Liverpool maçının da yorgunluğu oldu. 11'e karşı 10 oynadık. Yenilgisiz bir şekilde devam ediyoruz. Bana nerede görev verilirse orada maksimumu vermek istiyorum. Bugün çok önemli bir oyuncumuz olan Davinson'u kırmızı karttan ötürü kaybettik." diye konuştu.