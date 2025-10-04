Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile derbide karşılaşan Galatasaray'da Wilfried Singo şoku yaşandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki oyuncu, topsuz alanda yaptığı koşu esnasında sol arka adalesinden sakatlandı.

BİR SÜRE KENDİNİ DENEDİ

Bir pozisyonda defansın arkasına uzun atılan pasta koşu yaparken sakatlanan Singo, bir süre sahada kendini denedi. Daha sonra müsabakanın 24. dakikasında topu taca atan Singo, saha kenarına geldi. Wilfried Singo’nun yerine 26. dakikada Macar futbolcu Roland Sallai oyuna dahil oldu.