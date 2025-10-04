Galatasaray - Beşiktaş derbisinde gerginlik: Osimhen çılgına döndü

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide kozlarını paylaşırken mücadelede gergin anlar yaşandı.

Rams Park'ta oynanan müsabakanın 40. dakikasında sağ kanattan topla ilerlemek isteyen Victor Osimhen ile Emirhan Topçu arasında yaşanan mücadelede Nijeryalı golcü yerde kaldı. Pozisyonun ardından Victor Osimhen faul beklerken hakem Yasin Kol taç atışı işareti verdi.

OSIMHEN ÇOK ÖFKELENDİ

Bu sırada Emirhan Topçu ile Victor Osimhen arasında tartışma yaşandı. Çok öfkeli bir şekilde Emirhan Topçu'nun üzerine yürüyen Osimhen, takım arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

MERT DE DAHİL OLDU

Beşiktaş kalecisi Mert Günok da olaya dahil olurken diğer futbolcuların araya girmesiyle kavga büyümesinin önüne geçildi.

SARI KARTLA CEZALANDIRILDILAR

Yaşananların ardından hakem Yasin Kol, Emirhan Topçu ve Victor Osimhen'i sarı kartla cezalandırdı.

SANCHEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Davinson Sanchez, Beşiktaş derbisinin 34. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Müsabakanın 34. dakikasında Vaclav Cerny'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Rafa Silva, boş pozisyonda kaleye doğru ilerlerken ceza yayı civarında Davinson Sanchez'in arkadan yaptığı müdahaleyle yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Yasin Kol, Sanchez'e bu hareketinden dolayı direkt kırmızı kart gösterdi.