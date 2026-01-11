ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz şirketlerinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda Venezuela’nın geleceği başta olmak üzere gündeme dair birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Rusya ya da Çin’i Grönland’da istemediklerini belirten Trump “Grönland konusunda isteseler de istemeseler de bir adım atacağız. Çünkü biz Grönland’ı almazsak Rusya ya da Çin ele geçirecek. Biz, Rusya ya da Çin’in komşumuz olmasını istemiyoruz” dedi. Petrol konusunda Venezuela’nın yeni yönetimiyle birlikte çalışacaklarını belirten Trump “Hangi petrol şirketlerinin ülkeye girebileceğine, hangilerine izin verileceğine biz karar vereceğiz” dedi.

Venezuela’nın şimdilik bir müttefik gibi gözüktüğünü söyleyen ABD Başkanı “Böyle olmaya devam edeceklerinden eminim. Venezuela’yla birlikte çalışacağız. Venezuela ve ABD’yi birlikte sayarsak dünyadaki petrolün yüzde 55’ine sahibiz” dedi. Venezuela’nın perşembe günü 4 milyar dolar değerindeki 30 milyon varil petrolü ABD’ye verdiğini belirten Trump, söz konusu petrolün ABD’ye doğru yola çıktığını söylemişti.

