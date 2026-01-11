Bangladeş’te büyük ilgi gören Türk televizyon dizileri, mutfak, moda ve dil üzerinden gündelik hayatı dönüştürürken, Ankara ile Dakka arasındaki kültürel, diplomatik, ticari ve siyasi yakınlaşmayı da güçlendiriyor. Dakka’da bazı mekânların duvarlarını Osmanlı motifleri süslerken, masalarda Türk kahvesi ve baklava yer alıyor.

Diziler sayesinde Türkiye’ye ve Türkçeye yönelik ilgi belirgin biçimde artarken, Türkiye’de eğitim almak isteyen Bangladeşli öğrencilerin sayısı da çoğalıyor. Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq, “Türk televizyon dizileri son 10 yılda Bangladeş ile Türkiye arasında önemli bir bağ hâline geldi” ifadelerini kullandı.

Bangladeş’teki televizyon kanallarının, özellikle de Deepto TV’nin, Türk dizilerinin Bengalce dublajlı olarak yayınlanmasında çok önemli bir rol oynadığını vurgulayan Haq, dizilerde en çok öne çıkan konuları “İslam’ın ihtişamı, yönetişim, toplum ve aile bağları” şeklinde sıraladı. Bangladeş’te Türk dizileri arasında özellikle “Kara Sevda”, “Muhteşem Yüzyıl” ve “Kuruluş Osman” seyircilerden ilgi görüyor.

