Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı: 2 yıllık imza

Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı: 2 yıllık imza

Güncelleme:
Fenerbahçe'de 9 Haziran 2024 tarihinde Ali Koç başkanlığındaki yönetim kuruluna giren Acun Ilıcalı, 11 Haziran 2025'te asbaşkanlık görevini bırakmıştı. Championship ekibi Hull City'nin başkanı olan Ilıcalı, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Nijeryalı sağ kanat oyuncusunu kadrosuna kattı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship kulübü Hull City, Şubat 2024'te geldiği Çaykur Rizespor ile sözleşmesi sona eren David Akintola'yı transfer etti.

Acun Ilıcalı, Süper Lig'den bir transfer daha yaptı: 2 yıllık imza - 1. Resim

RESMİ İMZAYI ATTI

Hull City, 2025-2026 sezonunda Trabzonspor'dan John Lundstram ve Enis Destan'ı kadrosuna katmıştı. 29 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, İngiliz ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

 

SÜPER LİG'DE 5 SEZON GEÇİRDİ

Danimarka ekibi Midtjylland'dan 2020-2021 sezonunda kiralık olarak Hatayspor'a gelen Akintola, sonraki sezon bonservisiyle birlikte Akdeniz ekibine katıldı. Hatayspor'da 2.5 sezon forma giyen Akintola, Süper Lig'deki son 1.5 sezonunda Çaykur Rizespor'un başarısı için mücadele etti.

 

TRANSFER YASAĞI

Championship'te mücadele eden Hull City'nin transfer yasağı bulunuyor. İngiliz kulübü, şu anda kiralık ve bonservisi elinde olan futbolcuları kadrosuna katabiliyor. 

 

