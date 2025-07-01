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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sorusuna olay cevap: Yırttım ben bu işlerden!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TÜRKİYE Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de kupasız geçen 2024-2025 sezonunun ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Acun Ilıcalı, sahibi olduğu İngiltere Championship kulübü Hull City hakkında konuşurken; bir yıl boyunca asbaşkanlık görevini yürüttüğü sarı-lacivertliler hakkında yöneltilen soruya çok konuşulacak bir cevap verdi.

Fenerbahçe'de 9 Haziran 2024 tarihinde Ali Koç başkanlığındaki yönetime giren Acun Ilıcalı, 11 Haziran 2025'te sürpriz bir açıklamayla asbaşkanlık görevini bıraktı.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sorusuna olay cevap: Yırttım ben bu işlerden! - 1. Resim

Futbol yöneticiliği dışında iş adamı kimliğiyle ön planda olan ünlü televizyoncu, sarı-lacivertli kulüpten ayrılış sürecine dair çarpıcı bir açıklamaya imza attı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜNDÜ"

Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, son anda kümede kaldıkları 2024-2025 sezonunun ardından iddialı olduklarını söyledi.Atatürk Havalimanı'nda kameralar karşısına geçen Ilıcalı, "Sezonu açtık, dün teknik direktörümüzle beraber bizim için çok önemli bir gündü. Sergej Jakirovic ilk antrenmanına çıktı. Güzel bir gündü. Bu sezon iddialıyız inşallah. Hull City olarak başarılı bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarımızla buluştuk, onlar da son derece motive. İyi bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sorusuna olay cevap: Yırttım ben bu işlerden! - 2. Resim

"YIRTIM BU İŞLERDEN, YIRTTIM"

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr forması giyen Jhon Duran, sarı-lacivertlilere transferi kapsamında sağlık kontrolünden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılış süreci ve genç golcünün transferine ilişkin basın mensuplarının yönelttiği soru üzerine gülerek, "Ne güzel sorular, yırttım ben bu işlerden yırttım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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