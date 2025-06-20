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Acun Ilıcalı'ya peş peşe kötü haberler! Hasan Can Kaya'nın kararı gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acun Ilıcalı&#039;ya peş peşe kötü haberler! Hasan Can Kaya&#039;nın kararı gündem oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de başarısız geçen sezonunun ardından yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Acun Ilıcalı, bu sefer de sahibi olduğu dijital yayın platformunun en iddialı programını kaybedecek olmanın şokunu yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde aynı platformun çok izlenen dizisi 'Gibi' de final yaparak, ekran yolculuğunu sonlandırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yönetimde yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle Fenerbahçe Kulübü'ndeki Asbaşkanlık görevinden istifa eden Acun Ilıcalı, kısa süre sonra platformunun en iddialı 2 yapımını kaybetti.

Acun Ilıcalı'ya peş peşe kötü haberler! Hasan Can Kaya'nın kararı gündem oldu - 1. Resim

'GİBİ' FİNAL YAPTI, 'KONUŞANLAR' DA VEDA EDİYOR

Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı Gibi dizisinin final yapmasının ardından Exxen'in en çok konuşulan projelerinden 'Konuşanlar'ın da platforma veda edeceği haberi gündem oldu.

YILLARDIR SÜREN İŞ BİRLİĞİ SONA ERDİ

Türkiye'nin en çok izlenen komedyenlerinden Hasan Can Kaya'nın imzasını taşıyan Konuşanlar, yayın hayatına Youtube'da başlamış, daha sonra Ilıcalı'nın sahibi olduğu platforma transfer olmuştu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Hasan Can Kaya, Ilıcalı ile yıllardır devam eden işbirliğini sonlandırdı.

Acun Ilıcalı'ya peş peşe kötü haberler! Hasan Can Kaya'nın kararı gündem oldu - 2. Resim

Söz konusu ayrılık sektör içinde geniş bir yankı uyandırırken, Hasan Can'ın yeni adresi merak konusu oldu. Bu süreçte birçok platformdan teklif alan 35 yaşındaki komedyenin, henüz yeni sezona ilişkin resmi bir imza atmadığı öğrenildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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