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'Gibi' dizisinden hayranlarını üzen haber gelmişti! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşımlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altı sezonluk serüvenin ardından final yapan "Gibi" dizisi, son bölümüyle ekranlara veda etti. Feyyaz Yiğit ve Ahmet Kürşat Öçalan, final sonrası dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrollerinde yer aldığı, absürt mizahın sevilen yapımı “Gibi”, altı sezondur izleyicisiyle buluşuyordu. Dizi, yayın hayatının sonunda izleyicilerine anlamlı bir finalle veda etti.

Gibi dizisinden hayranlarını üzen haber gelmişti! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşımlar - 1. Resim

Dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık’a yaptığı açıklamada, altıncı sezonun final sezonu olduğunu dile getirmişti.

Gibi dizisinden hayranlarını üzen haber gelmişti! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşımlar - 2. Resim

"YENİ HİKAYELERİ PAYLAŞMAK UMUDUYLA..."

Finalin ardından hem Feyyaz Yiğit hem de Ahmet Kürşat Öçalan sosyal medya üzerinden duygusal veda mesajları paylaştı. Feyyaz Yiğit, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Gibi dizisinden hayranlarını üzen haber gelmişti! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşımlar - 3. Resim

“6 sezon boyunca bizi hayatına kabul ederek onurlandıran, zor günlerinde bizimle gülen, ilgi ve sevgisini hiç eksik etmeyen kıymetli seyircilerimize tek tek çok teşekkür ederiz. Yeni hikayeleri paylaşmak umuduyla... 'Gibi’ye emek vermiş herkes adına, Feyyaz & Aziz.”

'Gibi' dizisinden hayranlarını üzen haber gelmişti! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşımlar - 4. Resim

Ahmet Kürşat Öçalan ise, projenin kendisi için ne kadar özel olduğunu şu sözlerle dile getirdi:

“'Gibi' noktalandı. Hayatımda birçok şeyi değiştirdi. Sadece ‘Erasmusla Gelen Yamyam’ bölümünde oynayacağımı düşünerek başladığım bu yol, hiç hayal bile edemeyeceğim bir yere uzandı. Ersoy karakterini bana emanet ettikleri için ne kadar teşekkür etsem az kalır. Altı sezon boyunca birlikte çalıştığım tüm yönetmenlere, ekip arkadaşlarıma ve en önemlisi sevgisini her daim cömertçe gösteren seyircimize sonsuz teşekkür ederim.”

Gibi dizisinden hayranlarını üzen haber gelmişti! Ünlü isimlerden dikkat çeken paylaşımlar - 5. Resim

“Gibi”, Türk dizi tarihinde kendine has tarzıyla unutulmazlar arasına adını yazdırarak ekranlara veda etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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