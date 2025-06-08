Gibi 6. sezon 14. bölüm ne zaman? 7. sezon tarihi merak ediliyor

Exxen’in sevilen absürt komedi dizisi Gibi, 6. sezonuyla gündeme geldi. 13 bölümden oluşan sezonun ardından Gibi 6. sezon 14. bölüm tarihi merak ediliyor. Gibi bitti mi, 7 sezon tarihi merak ediliyor.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrollerini paylaştığı dizi, Exxen platformunda yayınlanan final bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Hayranlar, Gibi 6. sezon 14. bölüm ne zaman ve 7. sezon olacak mı sorularını araştırıyor.

GİBİ 6. SEZON 14. BÖLÜM NE ZAMAN?

Gibi dizisinin 6. sezonu, 14 Mart 2025’te Exxen platformunda başladı ve 6 Haziran 2025’te 13. bölümüyle tamamladı. Ancak hayranların beklediği 14. bölüm olmayacak. Exxen ve yapım ekibi, 6. sezonun 13 bölümden oluşacağını resmi olarak duyurdu. Dizi yayınlanan 13. bölümünde Yılmaz, Ersoy ve İlkkan İtalyan mafyalarını anımsatan bölümüyle ekrana geldi.

GİBİ 7. SEZON OLACAK MI?

Gibi’nin 7. sezonu olmayacak. 6.sezonun yayınlanan son bölümünün ardından Feyyaz Yiğit, Gibi'ye veda ettiklerini şu paylaşım ile açıkladı:

"6 sezon boyunca bizi hayatına kabul ederek onurlandıran, zor günlerinde bizimle gülen, ilgi ve sevgisini hiç eksik etmeyen kıymetli seyircilerimize tek tek çok teşekkür ederiz.

Yeni hikayeleri paylaşmak umuduyla.

Gibi’ye emek vermiş herkes adına,

Feyyaz & Aziz"

Daha önce Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın, oyuncu Giray Altınok’la yaptığı bir programda duyurduğu final haberi gündem olmuştu.

GİBİ BİTTİ Mİ?

Gibi dizisinin 6. sezonuyla final yaptığı kesinleşti. Dizinin senaristi ve aynı zamanda Yılmaz karakterini oynayan Feyyaz Yiğit yaptığı diziye veda ettiklerini açıkladı. Dizinin senaryosu ve oyuncu kadrosuyla mevcut bölümleri Exxen'de ve yerli yapımlar arasında en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.