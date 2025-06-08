Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Gibi 6. sezon 14. bölüm ne zaman? 7. sezon tarihi merak ediliyor

Gibi 6. sezon 14. bölüm ne zaman? 7. sezon tarihi merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gibi 6. sezon 14. bölüm ne zaman? 7. sezon tarihi merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Exxen’in sevilen absürt komedi dizisi Gibi, 6. sezonuyla gündeme geldi. 13 bölümden oluşan sezonun ardından Gibi 6. sezon 14. bölüm tarihi merak ediliyor. Gibi bitti mi, 7 sezon tarihi merak ediliyor.

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan’ın başrollerini paylaştığı dizi, Exxen platformunda yayınlanan final bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. Hayranlar, Gibi 6. sezon 14. bölüm ne zaman ve 7. sezon olacak mı sorularını araştırıyor.

GİBİ 6. SEZON 14. BÖLÜM NE ZAMAN?

Gibi dizisinin 6. sezonu, 14 Mart 2025’te Exxen platformunda başladı ve  6 Haziran 2025’te 13. bölümüyle tamamladı. Ancak hayranların beklediği 14. bölüm olmayacak. Exxen ve yapım ekibi, 6. sezonun 13 bölümden oluşacağını resmi olarak duyurdu. Dizi yayınlanan 13. bölümünde Yılmaz, Ersoy ve İlkkan İtalyan mafyalarını anımsatan bölümüyle ekrana geldi.

Gibi 6. sezon 14. bölüm ne zaman? 7. sezon tarihi merak ediliyor - 1. Resim 

GİBİ 7. SEZON OLACAK MI?

Gibi’nin 7. sezonu olmayacak. 6.sezonun yayınlanan son bölümünün ardından Feyyaz Yiğit, Gibi'ye veda ettiklerini şu paylaşım ile açıkladı:

"6 sezon boyunca bizi hayatına kabul ederek onurlandıran, zor günlerinde bizimle gülen, ilgi ve sevgisini hiç eksik etmeyen kıymetli seyircilerimize tek tek çok teşekkür ederiz.
Yeni hikayeleri paylaşmak umuduyla.
Gibi’ye emek vermiş herkes adına,
Feyyaz & Aziz"

Daha önce Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın, oyuncu Giray Altınok’la yaptığı bir programda duyurduğu final haberi gündem olmuştu. 

Gibi 6. sezon 14. bölüm ne zaman? 7. sezon tarihi merak ediliyor - 2. Resim

GİBİ BİTTİ Mİ?

Gibi dizisinin 6. sezonuyla final yaptığı kesinleşti. Dizinin senaristi ve aynı zamanda Yılmaz karakterini oynayan Feyyaz Yiğit yaptığı diziye veda ettiklerini açıkladı. Dizinin senaryosu ve oyuncu kadrosuyla mevcut bölümleri Exxen'de ve yerli yapımlar arasında en çok izlenen diziler arasında yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alparslan Büyük Selçuklu'yla yollarını ayıran Fahriye Evcen'in yeni adresi şaşırttı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası yolunda! - HaberlerTürkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli Takım Dünya Kupası yolunda!Aleksia Karutasu kimdir, nereli? Oynadığı takım ve voleybol kariyeri - HaberlerAleksia Karutasu kimdir, nereli? Oynadığı takım ve voleybol kariyeriYüz yıllardır Türklerin sembolü olarak biliniyor! Bursa'da ortaya çıktı, nesli tehdit altında - HaberlerYüz yıllardır Türklerin sembolü olarak biliniyor!Dilay Özdemir kimdir, nerede oynuyor? Voleybol kariyeri - HaberlerDilay Özdemir kimdir, nerede oynuyor? Voleybol kariyeriRusların pürüzsüz cildinin sırrı! Karamuk meyvesi ile bebek gibi cilde sahip olun - HaberlerRusların pürüzsüz cildinin sırrı! Karamuk meyvesi ile bebek gibi cilde sahip olunBalık tutarken bu yöntemleri kullananlar dikkat! Dünyaca ünlü isim uyardı: Tarif edilemeyecek kadar korkunç - HaberlerBalık tutarken bu yöntemleri kullananlar dikkat!
Sonraki Haber Yükleniyor...