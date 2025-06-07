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Veda vakti geldi çattı! 'Gibi' hayranlarını üzen bölüm: Bu kez güldürmedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Feyyaz Yiğit (Yılmaz), Kıvanç Kılınç (İlkkan) ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın (Ersoy) başrolde yer aldığı, dijital platformda izleyicisiyle buluşan absürt komedi 'Gibi'nin 6'ıncı sezonda final yapacağı ortaya çıkmıştı. Son bölümün yayına girmesi sonrası geride kalan 4,5 yılda fenomen halimne gelen dizinin hayranları büyük üzüntü yaşadı.

Gibi dizisi, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanıyor. Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit’in senaryosunu yazdığı proje, geçtiğimiz günlerde ekran yolculuğuna nokta koyacağı yönünde basına yansıyan haberlerle gündeme gelmişti. Söz konusu tarih geldi çattı. 

Veda vakti geldi çattı! 'Gibi' hayranlarını üzen bölüm: Bu kez güldürmedi - 1. Resim

"FEYYAZ NE YAPMIŞ ÖYLE"

Dizinin final yapacağı haberi gazeteci Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programında açıklanmıştı.

Programın konuğu 'Prens' dizisinin yazarı ve başrol oyuncusu Giray Altınok'tu. Işık, Yiğit ve Altınok ile bir araya geldiğini belirterek, "Gibi'nin 6'ıncı sezonu finalmiş. Geçenlerde Feyyaz'la oturduk, hatta seni de (Giray Altınok) davet ettik. Ne yapmış öyle, inanılmaz bir şey yapmış. Tam damakta bırakırsın ya biterken, o olmuş" ifadelerini kullanmıştı.

SON BÖLÜM: DON YILMAZ'IN SEÇİMİ

Gibi hayranlarını üzen tarih geldi. Yaklaşık 4,5 yıl boyunca geniş bir hayran kitlesi edinen dizinin 'Don Yılmaz'ın Seçimi' adlı 6'ıncı sezon son bölümü, 6 Haziran'da platforma yüklendi.

Veda vakti geldi çattı! 'Gibi' hayranlarını üzen bölüm: Bu kez güldürmedi - 2. Resim

GİBİ 'NİN VEDASI

Candaş Tolga Işık'ın final açıklamasının Feyyaz Yiğit ve dizi ekibi tarafından yalanlanmaması sebebiyle söz konusu bölüm, "Gibi, hayranlarına veda etti" şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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