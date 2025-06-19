Acun Ilıcalı'dan gündem olan 'Müge Anlı' itirafı! O da duyunca şaşırdı: "Ah keşke diyorum..."

Acun Ilıcalı ve Müge Anlı, ‘Güven Bana’ yarışmasında bir araya geldi. Ilıcalı, ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı için “Keşke bizim kanalımızda olsaydı” diyerek Anlı’ya övgüler yağdırdı. O anlar kısa sürede gündeme oturdu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği “Güven Bana” adlı yarışma programı, ikinci bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Programın bu haftaki dikkat çeken konuğu ise televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı oldu.

Televizyon dünyasına yıllarını vermiş iki ünlü ismin bir araya gelmesi izleyicileri heyecanlandırırken, Ilıcalı'nın Müge Anlı hakkında söylediği sözler de gündem oldu.

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı hakkında konuşan Ilıcalı, “Televizyonda imrenerek izlediğim ve ‘Ah keşke bizde olsa’ dediğim o programından sonra burada olmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

"YOĞUNLUĞUN ARASINDA VAKİT AYIRDIĞIN İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Programın sonunda Müge Anlı, Ilıcalı’ya teşekkür ederek, “Yoğunluğun arasında vakit ayırdığın için teşekkür ederim” dedi.

Ayrıca Ilıcalı'nın yarışma sonrasında yapacağı bağışı hatırlatarak, “Zaten yardım edebileceğin her yere yetişmeye çalışıyorsun” sözleriyle hem teşekkür etti.