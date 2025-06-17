Büyük buluşma! Acun Ilıcalı ile Müge Anlı aynı programda...

ATV ekranlarında Müge Anlı’nın sunumuyla izleyiciyle buluşan “Güven Bana” yarışmasının bu akşamki bölümüne Acun Ilıcalı ve Eser Yenenler konuk oluyor. Program, ikinci bölümüyle ekranlara geliyor.

Sabah kuşağının sevilen sunucusu ve gazeteci Müge Anlı, bu kez izleyicilerin karşısına bambaşka bir formatla çıkıyor.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Müge Anlı’nın sunumunu üstlendiği “Güven Bana” yarışma programı, bu akşam ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Programın ikinci bölümünde, ilk bölümde 1 milyon 100 bin TL kazanarak yarışmaya devam etme hakkı kazanan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan yeniden yarışmacı koltuğunda yer alacak.

Bu akşamki bölümde yarışacak diğer isimler ise televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı ile oyuncu ve sunucu Eser Yenenler olacak.