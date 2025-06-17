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Müge Anlı’da kan donduran anlar: Cinayet itirafı geldi: Ceset korkunç bir halde bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Müge Anlı’nın programında günlerce kayıp olarak aranan ve “Temsili Nasreddin Hoca” olarak bilinen Mehmet Tural ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. 62 yaşındaki Tural’ın kaybolmasıyla şüpheli konumunda olan Kenan Yılmaz, canlı yayında cinayeti itiraf etti. İtirafın ardından gözaltına alınan Kenan’ın yönlendirmesiyle Mehmet Tural’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde “Temsili Nasreddin Hoca” olarak tanınan 62 yaşındaki Mehmet Tural, 1 Nisan 2025 sabahı kaybolmuş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Müge Anlı’da kan donduran anlar: Cinayet itirafı geldi: Ceset korkunç bir halde bulundu - 1. Resim

Müge Anlı’nın programında ele alınan olayda, Tural’ın kaybolduğu gün yakın arkadaşı ve kahvehane işletmecisine “İki gün içinde dönmezsem bilgisayarımın altına bakın” notu bıraktığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’da kan donduran anlar: Cinayet itirafı geldi: Ceset korkunç bir halde bulundu - 2. Resim

KENAN YILMAZ CANLI YAYINDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Evinde yapılan aramada bilgisayarın altında bulunan el yazısı notta ise “Başıma bir şey gelirse Kenan’dan bilin” ifadeleri yer aldı. Türkiye’nin gündemine oturan bu olayda bugün beklenen gelişme yaşandı. Şüpheli olarak görülen Kenan Yılmaz, canlı yayında cinayeti itiraf etti.

Müge Anlı’da kan donduran anlar: Cinayet itirafı geldi: Ceset korkunç bir halde bulundu - 3. Resim

Yılmaz, arabanın içerisinde tartışmaya başladığı Mehmet Tural'ı öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine silah doğrultulduğunu iddia eden Kenan, "Mehmet amca" dediği 62 yaşındaki adamı öldürdüğünü söyledi.

Kenan Yılmaz
Kenan Yılmaz

Uçurum olan bir bölgede olayın yaşandığını söyleyen Kenan Yılmaz, talihsiz adamın vurulduktan sonra düştüğünü ancak olayın şokuyla nereye düştüğünü görmediğini belirtti.

Müge Anlı’da kan donduran anlar: Cinayet itirafı geldi: Ceset korkunç bir halde bulundu - 5. Resim

STÜDYODA GÖZALTINA ALINDI

Canlı yayında Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Hava karanlıktı ve HES'e giderken araçtan indik. İşte o panikle tabancanın namlusunu tuttum. Aramızda bir arbede yaşandı. Silahı elinden almanın derdindeyim. O anda bir refleksle ben onun boğazına yapıştım. Silahı bana doğru, yüzüme çevirmeye çalışıyordu. Ben de namluyu dışa doğru çevirmeye çalışırken silah patladı. Kafasına mı, boynuna mı, omzuna mı geldi onu bilmiyorum. O anda zaten silah elime bir kaldı. O da sendeledi ve aşağı uçurama düştü. Zaten yolun kenarında sıfır şekilde iken birbirimize girmiştik. Şoka girdiğim için o panikle 10 dakika orada bekledim."

Müge Anlı’da kan donduran anlar: Cinayet itirafı geldi: Ceset korkunç bir halde bulundu - 6. Resim

Yılmaz, ardından olayı gizlemek için Tural’ın elinden aldığı tabancayı parçalara ayırıp poşete koyduğunu ve Konya-Afyonkarahisar kara yolundaki çöp konteynerine attığını anlattı. Evine döndüğünü belirtti.

Müge Anlı’da kan donduran anlar: Cinayet itirafı geldi: Ceset korkunç bir halde bulundu - 7. Resim

Konya polisi, Yılmaz’ı stüdyoda gözaltına aldı. Şüphelinin olay yerini tarif etmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Vahşi hayvanlar tarafından parçalandığı düşünülen kafatası ve ceset parçalarına ulaşıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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