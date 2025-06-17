25 kiloya kadar düştü! Nihal Candan ile ilgili üzen gelişme...

Dolandırıcılık suçundan tutuklandıktan kısa süre sonra tahliye edilen Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Her geçen gün durumu ağırlaşan Candan’ın 25 kiloya kadar düştüğü ortaya çıktı.

Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevinde kaldığı süre boyunca ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan’a Anoreksiya Nervoza teşhisi konuldu.

Hızla kilo kaybeden ve genel sağlık durumu kötüleşen Candan, kısa süre önce sağlık gerekçesiyle tahliye edilmişti. Ancak tahliye sonrası durumu daha da ağırlaştı.

Cezaevindeyken 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan, tahliyesinin ardından daha da zayıflayarak 29 kiloya indi. Son olarak 25 kiloya kadar düştüğü öğrenilen Candan, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Tedavisi halen yoğun bakımda devam ediyor.