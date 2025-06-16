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29 kiloya kadar düşmüştü! Ünlü fenomen Nihal Candan'dan kötü haber geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Aşırı kilo kaybı yaşayan Candan'ın durumunun kritik olduğu bildirildi.

Moda yarışmalarıyla tanınan fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

29 kiloya kadar düşmüştü! Ünlü fenomen Nihal Candan'dan kötü haber geldi - 1. Resim

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edildi.

Nihal Candan
Nihal Candan

NİHAL CANDAN'IN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Cezaevinden çıktıktan sonra hızla kilo kaybeden ve 29 kiloya kadar düşen Candan, bir süredir hastanede tedavi görüyor. Tedavi sürecinde Candan’ı yalnız bırakmayan modacı Pınar Kerimoğlu, genç ismin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

29 kiloya kadar düşmüştü! Ünlü fenomen Nihal Candan'dan kötü haber geldi - 3. Resim

Candan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Kerimoğlu, “Arkadaşlar biraz önce annesi, Sıla, ben Tolga bir grup konuşması yaptık. Durumu çok kritik. Acil vasi atanması gerekiyor. Acil hem de çok acil vasi atanıp bir tedavi uygulanması gerekiyor. Yani zaman kaybı olmadan bir şey yapılması gerekiyor. Çok, çok kritik durumu. Yani Allah yardımcısı olsun, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama iç acıcı bir konuşma geçmedi arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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