29 kiloya kadar düşmüştü! Ünlü fenomen Nihal Candan'dan kötü haber geldi

Moda yarışmalarıyla tanınan fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra hızla kilo kaybeden ve 29 kiloya kadar düşen Candan, bir süredir hastanede tedavi görüyor. Tedavi sürecinde Candan’ı yalnız bırakmayan modacı Pınar Kerimoğlu, genç ismin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Candan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Kerimoğlu, “Arkadaşlar biraz önce annesi, Sıla, ben Tolga bir grup konuşması yaptık. Durumu çok kritik. Acil vasi atanması gerekiyor. Acil hem de çok acil vasi atanıp bir tedavi uygulanması gerekiyor. Yani zaman kaybı olmadan bir şey yapılması gerekiyor. Çok, çok kritik durumu. Yani Allah yardımcısı olsun, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama iç acıcı bir konuşma geçmedi arkadaşlar” ifadelerini kullandı.