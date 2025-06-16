'Ampute Messi' olarak tanınan Barış Telli evlendi! İşte müstakbel eşi...

Türkiye Ampute Milli Takımı’nın yıldız ismi Barış Telli, Rümeysa Çakmak ile dünyaevine girdi. Çiftin düğünü bu hafta yapıldı. Telli'yi bu özel gününde dostları yalnız bırakmadı. Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı ve Özer Hurmacı gibi futbol dünyasının isimleri de düğüne katıldı.

Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı'nın yıldız ismi Barış Telli, hayatını matematik öğretmeni Rümeysa Çakmak ile birleştirdi. 1 Haziran'da nikâh masasına oturan çift, bu hafta görkemli bir düğünle evliliklerini taçlandırdı.

2023 yılında nişanlanan Telli ve Çakmak, sevdiklerinin katıldığı bir törenle mutluluğa "evet" dedi. Futbol camiasından birçok tanıdık sima da bu özel günde çifti yalnız bırakmadı. Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı ve Özer Hurmacı gibi isimler düğünde yer aldı.

Barış Telli, gelin alma anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle de bu heyecanı paylaştı.

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

1989 yılında Kırıkkale’de dünyaya gelen Telli, 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Ancak bu durum, onun hayallerinden vazgeçmesine neden olmadı. 2005 yılında Karagücü Ampute Futbol Takımı ile tanışan Telli, 2009 yılında 49 gol atarak Süper Lig gol krallığına ulaştı.

Telli’nin azim ve ilham dolu hayat hikâyesi beyaz perdeye de taşındı. ‘Hayatla Barış’ adlı filmde, başarılı sporcuyu oyuncu Taner Ölmez canlandırdı.