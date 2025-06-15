Murat Başaran eşi Ayten Öztürk'le yaşadığı evin kapılarını ilk kez açtı! Her detayı çok konuşuldu

Şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Murat Başaran, bu sefer eşi Ayten Öztürk’le yaşadığı evle dikkat çekti. İlk kez evinin kapılarını açan Başaran’ın sade hayatı sosyal medyada çok konuşuldu.

Sık sık seslendirdiği şarkılarla gündeme gelen Murat Başaran, bu kez eviyle adından söz ettirdi.

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Ünlü şarkıcı, eşi Ayten Öztürk’le yaşadığı evin kapılarını ilk kez 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programına açtı. Mütevazı evi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Murat Başaran’ın salonuna girer girmez, şık gri bir köşe koltuk dikkat çekiyor. Bu köşe koltuğunu, pastel tonlardaki berjerler tamamlıyor.

Televizyon ünitesi ise mobilyalarla uyumlu bir şekilde bembeyaz tasarlanmış. Ünitenin bir bölümü kitaplık olarak düzenlenmiş, diğer bölümü ise çeşitli ödüllerle süslenmiş. Salonun farklı köşelerinde yer alan çiçekler de ortama sıcaklık katıyor.

Yatak odasında da tıpkı salonda olduğu gibi beyaz renk hakim. Boydan boya bir gardırop odanın dikkat çeken unsurlarından biri.

Ayrıca ayakkabılar için ayrı bir bölüm de bulunuyor.

Mutfak ise oldukça sade ve şık bir tasarıma sahip. Dolaplar, genel dekorasyona uyum sağlayacak şekilde beyaz tonlarda seçilmiş.