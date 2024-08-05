Murat Başaran'dan dikkat çeken 'Oje ve etek' açıklaması

Geçtiğimiz yıllarda Ayten Öztürk ile evlenen şarkıcı Murat Başaran son olarak Kıbrıs’ta sahne aldı. Şarkıcı konser sonrası muhabirlerin sorularını cevapladı. Başaran, gazeteciler tarafından sorulan ‘Siz Etek giyip, oje sürer misiniz?’ sorusuna “Asla etek giymem, asla oje sürmem. Erkek biraz erkek gibi olmalı. Bizim Anadolu erkeğinin biraz ağırlığı var” cevabını verdi.

Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Murat Başaran Murat Kıbrıs’ta sahne aldı. Şarkıcı sahne sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Gazetecilerin, ‘Sizi hiç başka sanatçılarla polemik yaşarken görmüyoruz. Bu bir tercih meselesi mi?’ sorusuyla ilgili “Kendime hep uzun vadeli yatırımlar yaptım. Sektörde daha yeniyken, o zamanlar bana, 'Şuna şunu söyle, buna bunu söyle' diyorlardı. Ben de 'Beğendiğim bir sanatçıya neden onu söyleyeyim?' diyordum. Hâl ve hareketini beğenmediğim sanatçılar da var. Gündeme gelmek için absürt şeyler yapanlar da var. Bunları çok tercih etmiyorum. Ailemle, bestelerimle ve şarkılarımla gündeme gelmeyi daha çok tercih ediyorum” ifadelerini kullandı.

OJE VE ETEK GİYEN SANATÇILAR MURAT BAŞARAN'A SORULDU

Murat Başaran’a son dönemde gündemden düşmeyen etek giyip oje süren sanatçılar soruldu. Başaran, “İskoçya’da yaşasam da o eteği giymezdim. Asla etek giymem, asla oje sürmem. Erkek biraz erkek gibi olmalı. Bizim Anadolu erkeğinin biraz ağırlığı var. Onu her zaman taşımak isteriz. Gelenek ve göreneklerimiz var. Her gördüğümüzü alırsak ne geleneklerimiz kalır ne adetlerimiz. Bunlara sahip çıkmak lazım” diye cevap verdi.

Snobmagazin'in haberine göre, yeni yaşına giren ünlü şarkıcı, iki pasta birden kesti. Bir pastayı doğum günü olan küçük bir hayranıyla kesen Murat Başaran, diğer pastayı eşi Ayten Öztürk ile birlikte kesti. Normalde doğum gününün 26 Temmuz olduğunu ifade eden şarkıcı, “Rahmetli annemin ölüm yıldönümü ile çakıştığı için eşim Ayten’de kutlamak istemedi. Araya gün koyalım dedik bugün yaptık. Aslında yarın kutlamayı düşünüyordum bana sürpriz oldu. Bugün arkadaşımın kızının da doğum günüydü. Birlikte kutladık” dedi.