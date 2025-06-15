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O fiyatları duyan Zafer Algöz kulaklarına inanamadı! Sert tepki gösterdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda otopark ücretlerini eleştiren oyuncu Zafer Algöz, bu kez tatil beldelerindeki yüksek fiyatlara tepki gösterdi. “Sezon kısa diyorlar ama herkese uzun fiyat çekersen sezon tabii ki kısa olur” diyerek işletmecilere sitem etti.

Zafer Algöz, geçtiğimiz yıl; "Aylık otopark ücretleri 5 bin Türk Lirası'nı geçmiş. İSPARK'a da Allah, insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Vallahi pes ve yuh!" diyerek, İSPARK'ı eleştirmişti.

O fiyatları duyan Zafer Algöz kulaklarına inanamadı! Sert tepki gösterdi - 1. Resim

Bir başka paylaşımında ise İstanbul Havalimanı’nda 22 saatlik otopark ücretinin 1225 TL olduğunu belirterek, “Bunu bilseydim yakındaki bir otelde oda tutardım, araba da keyfine bakardı. Artık bazı şeylere sadece 'yuh' demek yetmiyor, ‘ohaaa’ diyorum. Allah vicdan versin” ifadelerini kullanmıştı.

O fiyatları duyan Zafer Algöz kulaklarına inanamadı! Sert tepki gösterdi - 2. Resim

"PARA VERİP NEDEN DENİZE GİREYİM"

Zafer Algöz bu kez de tatil beldelerindeki yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tatil beldelerindeki işletmeciler ‘Sezon kısa’ diyor. Herkese uzun fiyat çekersen, sezon elbette kısa olur. Fiyatlar çok yüksek. Yabancı turistler bile Türkiye’nin pahalı olduğunu söylüyor. İşletmecilerin bir araya gelip ‘Nerede hata yapıyoruz?’ diye sorması lazım. Kendilerine çeki düzen vermeliler” dedi.

O fiyatları duyan Zafer Algöz kulaklarına inanamadı! Sert tepki gösterdi - 3. Resim

Algöz, ücretli plajlar için ise "Para verip neden denize gireyim? Türkiye'nin 4'te 3'ü deniz, bir de denize girmek için paramı vereceğim" ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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