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İsrail vurulunca böyle yazdı! Berna Laçin'e tepki büyük: Sosyal medya ayağa kalktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İsrail vurulunca böyle yazdı! Berna Laçin&#039;e tepki büyük: Sosyal medya ayağa kalktı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Berna Laçin’in İsrail-İran gerilimine dair yaptığı paylaşım gündem oldu. Laçin'in İran'ın saldırılarına "korkunç" demesi sosyal medyada büyük tepki çekti.

İsrail’in 3 gün önce İran’a düzenlediği saldırılarda üst düzey İranlı komutanlar hayatını kaybetmişti. Bu gelişmenin ardından İran, sabah saatlerinde İsrail’in başkenti Tel Aviv’e füze saldırısıyla misillemede bulundu. Saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail vurulunca böyle yazdı! Berna Laçin'e tepki büyük: Sosyal medya ayağa kalktı - 1. Resim

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına dünya genelinde tepkiler sürerken, oyuncu Berna Laçin’in sosyal medya paylaşımı tartışma oluşturdu.

İsrail vurulunca böyle yazdı! Berna Laçin'e tepki büyük: Sosyal medya ayağa kalktı - 2. Resim

BERNA LAÇİN'E TEPKİ YAĞDI

Laçin, İran’ın füze saldırılarına ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, “Hay Allah’ım, korkunç...” ifadelerini kullandı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde yapılan bu yorum, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.

İsrail vurulunca böyle yazdı! Berna Laçin'e tepki büyük: Sosyal medya ayağa kalktı - 3. Resim

Pek çok kullanıcı, Laçin’in paylaşımına “Gazze’de yaşananlara da aynı tepkiyi verdiniz mi?”, “Gazzeli çocuklar için neden hiç konuşmadınız?” ve “Asıl korkunç olan sizin bakış açınız” gibi yorumlarla karşılık verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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