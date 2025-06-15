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Mısır Konsolosluğu önünde Gazze nöbeti! Sürpriz destek geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mısır Konsolosluğu önünde Gazze nöbeti! Sürpriz destek geldi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazze’ye uygulanan ablukanın son bulması için Mısır’ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde 48 saatlik nöbet eylemi başlatıldı. “Gazze İçin Nöbete Davet” çağrısıyla düzenlenen protestoya oyuncu Deniz Uğur da katıldı.

Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48 saat sürecek "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi başladı.

Mısır Konsolosluğu önünde Gazze nöbeti! Sürpriz destek geldi - 1. Resim

Konsolosluk önünde akşam saatlerinde toplanan katılımcılar, "Refah açılsın, Gazze yaşasın" sloganları atarak, Gazze'ye yönelik ablukanın sonlandırılmasını istedi.

Mısır Konsolosluğu önünde Gazze nöbeti! Sürpriz destek geldi - 2. Resim

DENİZ UĞUR DA GAZZE NÖBETİNDE

Eyleme destek vermek üzere geldiği konsolosluk binası önünde açıklama yapan oyuncu Deniz Uğur, Gazzelilere yardım ulaştırılmasının Mısır tarafından engellenmesinin kanına dokunduğunu söyledi.

Mısır Konsolosluğu önünde Gazze nöbeti! Sürpriz destek geldi - 3. Resim

Uğur, Mısır hükümetinin sivil, silahsız, insani bir dava için Refah Sınır Kapısı'na gidenleri gözaltına alarak tutukladığını ifade etti.

Mısır Konsolosluğu önünde Gazze nöbeti! Sürpriz destek geldi - 4. Resim

Bu yaşananların artık iyilik ile kötülük arasındaki bir savaş olduğunu vurgulayan Uğur, ''Bu Müslümanların savaşı da değil, başka bir dinin savaşı da değil. Bir vicdanınız vardır. Önce insan olmak gerekir. İnsan olma özelliğini kaybedersek ne milliyetçi ne solcu ne sağcı hiçbir şey olamayız" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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