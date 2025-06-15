Mısır Konsolosluğu önünde Gazze nöbeti! Sürpriz destek geldi

Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48 saat sürecek "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi başladı.

Konsolosluk önünde akşam saatlerinde toplanan katılımcılar, "Refah açılsın, Gazze yaşasın" sloganları atarak, Gazze'ye yönelik ablukanın sonlandırılmasını istedi.

Eyleme destek vermek üzere geldiği konsolosluk binası önünde açıklama yapan oyuncu Deniz Uğur, Gazzelilere yardım ulaştırılmasının Mısır tarafından engellenmesinin kanına dokunduğunu söyledi.

Uğur, Mısır hükümetinin sivil, silahsız, insani bir dava için Refah Sınır Kapısı'na gidenleri gözaltına alarak tutukladığını ifade etti.

Bu yaşananların artık iyilik ile kötülük arasındaki bir savaş olduğunu vurgulayan Uğur, ''Bu Müslümanların savaşı da değil, başka bir dinin savaşı da değil. Bir vicdanınız vardır. Önce insan olmak gerekir. İnsan olma özelliğini kaybedersek ne milliyetçi ne solcu ne sağcı hiçbir şey olamayız" dedi.