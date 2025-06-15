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Oyuncu Hazal Çağlar ünlü futbolcuyla nişanlandı! İşte törenden kareler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Hazal Çağlar ünlü futbolcuyla nişanlandı! İşte törenden kareler...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor’da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın, oyuncu Hazal Çağlar ile nişanlandı. Geçtiğimiz günlerde Hazal Çağlar’a evlilik teklif eden Akaydın, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin nişan töreninden kareler kısa sürede gündem oldu.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan milli futbolcu Samet Akaydın, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Oyuncu Hazal Çağlar ünlü futbolcuyla nişanlandı! İşte törenden kareler... - 1. Resim

Ünlü oyuncu Hazal Çağlar’a kısa süre önce romantik bir organizasyonla evlilik teklif eden Akaydın, aldığı “Evet” cevabıyla mutlu sona bir adım daha yaklaştı.

Oyuncu Hazal Çağlar ünlü futbolcuyla nişanlandı! İşte törenden kareler... - 2. Resim

Çift, düzenlenen törenle nişanlandı. Nişandan kareler sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerden “Tebrik ederiz” ve “Allah mutluluğunuzu daim etsin” gibi pek çok yorum geldi.

Oyuncu Hazal Çağlar ünlü futbolcuyla nişanlandı! İşte törenden kareler... - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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