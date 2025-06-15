Oyuncu Hazal Çağlar ünlü futbolcuyla nişanlandı! İşte törenden kareler...

Çaykur Rizespor’da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın, oyuncu Hazal Çağlar ile nişanlandı. Geçtiğimiz günlerde Hazal Çağlar’a evlilik teklif eden Akaydın, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin nişan töreninden kareler kısa sürede gündem oldu.

Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan milli futbolcu Samet Akaydın, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu Hazal Çağlar’a kısa süre önce romantik bir organizasyonla evlilik teklif eden Akaydın, aldığı “Evet” cevabıyla mutlu sona bir adım daha yaklaştı.

Çift, düzenlenen törenle nişanlandı. Nişandan kareler sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçilerden “Tebrik ederiz” ve “Allah mutluluğunuzu daim etsin” gibi pek çok yorum geldi.