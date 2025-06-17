Gamze Özçelik acı haberi duyurdu! "Üzgünüz; bir o kadar da çaresiziz"

‘Umuda Koşanlar Derneği’ ile ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Gamze Özçelik, Gazze’de kurduğu fırının bombalandığını duyurdu. Yaşananlara üzülen Özçelik, “Üzgünüz, bir o kadar da çaresiziz” dedi.

Gamze Özçelik’in kurucusu olduğu ‘Umuda Koşanlar Derneği'nin Gazze’deki ekmek fırını bombalandı. İsrail'in düzenlediği saldırıda fırın hedef alındı, üç kişi hayatını kaybetti.

"ÜÇ KARDEŞİMİZ ŞEHİT DÜŞTÜ"

Sabah'ın haberine göre, Gazze’de zor koşullar altında her gün ekmek dağıtan derneğin fırını, saldırı sonrası yerle bir oldu. Acı haberi duyuran Gamze Özçelik, derin üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: