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Müge Anlı'dan dikkat çeken 'Ezel Bayraktar' açıklaması: Olay gelişmeyi o sözlerle duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir dönem kanser hastası yengesinin tedavi parasını alıp ortadan kaybolmasıyla gündeme gelen ve adını 'Ezel Bayraktar' olarak değiştiren Ömer, şimdi de Müge Anlı’nın yeni yarışma programı 'Güven Bana'ya katılmak istemesiyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Sabah kuşağının sevilen ismi ve deneyimli gazeteci Müge Anlı, izleyicilerini bu kez bambaşka bir formatla şaşırtmaya hazırlanıyor. Yıllardır büyük ilgiyle izlenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla tanınan Anlı, bu defa bir yarışma programıyla ekranlara gelecek.

Müge Anlı'dan dikkat çeken 'Ezel Bayraktar' açıklaması: Olay gelişmeyi o sözlerle duyurdu - 1. Resim

ATV’de yayınlanacak olan yeni programın adı Güven Bana. Anlı’nın sunacağı bu yarışma, şimdiden izleyicilerde merak uyandırırken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı'dan dikkat çeken 'Ezel Bayraktar' açıklaması: Olay gelişmeyi o sözlerle duyurdu - 2. Resim

BENİ 'GÜVEN BANA' PROGRAMI İÇİN ARADI

Müge Anlı, kanser hastası yengesi Tuğba Aslanhan'ın tedavi parasını alan ve yengesinin ölümünden sorumlu tutulan Ezel Bayraktar hakkında şaşırtan bir gelişmeyi aktardı.

Müge Anlı'dan dikkat çeken 'Ezel Bayraktar' açıklaması: Olay gelişmeyi o sözlerle duyurdu - 3. Resim

“Beni ‘Güven Bana’ programı için aradı,” diyen Anlı, şu ifadeleri kullandı:

“Müge Hanım, ben de katılayım, Tuğba yengem adına bir kanser derneğine bağış yapayım dedi. Bu da bir çabadır, gelsin dedim. Tuğbacığım nurlar içinde yatsın!”

Müge Anlı'dan dikkat çeken 'Ezel Bayraktar' açıklaması: Olay gelişmeyi o sözlerle duyurdu - 4. Resim

NE OLMUŞTU?

2022 yılının Aralık ayında Müge Anlı'nın programına Tuğba ve Mehmet Aslanhan çifti çıkmıştı. Tuğba'nın kanser tedavisi için biriktirdikleri 300 bin TL'yi yeğenleri Ömer Aslanhan'a teslim ettiklerini söyleyen ikili, Ömer'in yengesinin tedavi parasıyla birlikte ortalıktan kaybolduğunu iddia etmişti.

Müge Anlı'dan dikkat çeken 'Ezel Bayraktar' açıklaması: Olay gelişmeyi o sözlerle duyurdu - 5. Resim

E-devlet üzerinden ismini ve soy ismini değiştirdiği de ortaya çıkan Ömer, artık Ezel Bayraktar olmuştu. Yengesinin tedavi parasını harcadığını itiraf edip, çalışarak bu parayı geri ödeyeceğini belirtmiş ve 'Yarısını yedim, kendime yatırım yaptım. Diğer yarısı ise kriptoda battı. Yengemin kanser olduğunu yayından öğrendim. Pişmanlık var ama elimden bir şey gelmiyor. Bana biraz zaman versinler ödeyeceğim' demişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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