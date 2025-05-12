Programda ilginç anlar! İddiaların odağındaki fenomenin açıklamaları Müge Anlı'yı çıldırttı: Çok sert tepki gösterdi

62 yaşındaki Metin Bey, yaklaşık 4,5 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’nın programına başvurdu. İddiaların merkezindeki ismin ise sosyal medyada fenomen olan Mekselina İlkbahar olduğu ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan fenomenin mantıksız açıklamaları Müge Anlı’yı oldukça kızdırdı. Ayrıca, 'sözde doktorluk' iddiaları da gündeme geldi. Anlı, hakkında ciddi iddialar bulunan genç kızın takipçi sayısının artmasına da büyük tepki gösterdi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Programda işlenen olay, kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Üç çocuk babası 62 yaşındaki Metin Bey, ailesiyle birlikte yaklaşık 4,5 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya başvurdu. Konu detaylıca ele alınırken, iddiaların merkezindeki ismin sosyal medyada “fenomen” olarak tanınan Mekselina İlkbahar olduğu ortaya çıktı.

Metin Bey, devre mülk almak isterken Mekselina ile tanıştığını ve bu süreçte birçok bankadan kendi adına kredi çekildiğini belirtti. Konu işlenirken Mekselina, canlı yayına bağlanarak Metin Bey’in anneannesine borcu olduğunu öne sürdü. “Zamanında anneannemle samimiydi. Metin Abi bir ev alacakmış. Anneannem bana altın ve dolar verdi, ben de Metin Amca’ya götürdüm” diyen Mekselina hakkında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

"PSİKOLOJİ DOKTORU OLACAKTIM"

Sosyal medya profilinde “yarı zamanlı doktor, sanatçı ve motorcu” olduğunu belirten fenomenin, Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördüğünü yazması da dikkatlerden kaçmadı. Ancak Fenerbahçe Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi bulunmadığı, program sırasında açıklandı.

Müge Anlı bu çelişkiyi atlamadı ve Mekselina’ya okul durumu ile ilgili detaylı sorular yöneltti. Israrla okulu dondurduğunu savunan Mekselina, “Psikoloji doktoru olacaktım” diyerek izleyicileri şaşırttı.

“Edebiyattan tıpa yatay geçiş yaptım” diyen fenomenin bu sözleri karşısında sinirlenen Müge Anlı, böyle bir geçişin mümkün olmadığını vurguladı ve sadece tıp fakülteleri arasında yatay geçiş yapılabileceğini ifade etti. Mekselina ise, “Beni konuşturmuyorsunuz. Ben tıptan bir yere girmedim, yatay geçiş yaptım. Tamam, konumuza dönelim mi?” diyerek tepki gösterdi.

"LÜTFEN KANDIRILMAYIN"

Bu sırada yayına, Mekselina’nın Adana’da okuduğu liseden bir arkadaşı telefonla bağlandı. Genç, “Bu arkadaşımız lise birinci sınıfta okulu bırakıp gitti, okul kayıtlarına bakabilirsiniz” dedi. Bunun üzerine Müge Anlı, “Öyle mi doktor hanım?” diye sordu. Mekselina ise öfkeyle, “Öyle bir şey yok” diyerek iddiaları reddetti.

Şevki Hoca’nın, “Muteber Hanım vefat ettikten sonra Mekselina bu borcun peşine düşmüş” şeklindeki açıklaması üzerine, Mekselina yayını terk etti.