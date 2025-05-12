Fenomen Mekselina kimdir? Mekselina İlkbahar olayı nedir?

Fenomen Mekselina İlkbahar olayı Türkiye'nin gündemine damga vuran konular arasında yer aldı. İlkbahar, 62 yaşındaki Metin Bey'in dolandırmak ile suçlanırken olayın ayrıntıları Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında gün yüzüne çıktı.

Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Mekseline, Tıp Fakültesi bölümünde okuduğu yalan çıkması üzerine çok konuşuldu. Müge Anlı ve ekibi Mekselina olayını açıklığa kavuşturmak için yoğun çaba sarfetti.

İnsanları doktor olduğuna inandırıp dolandıran Mekselina, Müge Anlı'ya başvuran aile tarafından ifşa oldu. Müge Anlı Mekselina olayı nedir? Mekseline kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

MÜGE ANLI MEKSELİNA OLAYI NEDİR?

Sosyal medya fenomeni Mekselina İlkbahar isimli kişi, yaşlı bir adamı dolandırmakla suçlanıyor. Kendisini Mekselina Instagram hesabında Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden doktor olarak tanıtan Mekselina lise terk çıktığı öne sürüldü.

Müge Anlı yayına lise arkadaşlarını bağlaması üzerine Mekselina telefonu kapatıp yayını terk etti.

MEKSELİNA KİMDİR?

Mekselina İlkbahar'ın instagram profilinde, "Part time doktor, FBU Tıp Fakültesi, part time sanatçı, part time motorcu" yer alıyor.

23 yaşındaki Mekselina Müge Anlı'nın Tatlı Sert programında canlı yayına bağlanarak gündeme geldi. 23 yaşında olduğu bilinen Mekselina 62 yaşındaki Metin Bey’i 4,5 milyon TL’den fazla para ile dolandırmakla suçlanıyor.

Canlı yayına telefonla bağlanan Mekselina, paranın Metin Bey’in anneannesinden kaldığını iddia ederek “Anneannem bana altın ve dolar teslim etti, ben de Metin Amca’ya ilettim” dedi.