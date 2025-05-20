Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in acı günü! Aldıkları haberle yıkıldılar

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Şükran Hünel’in vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Hünel, cenaze törenine dair detayları da takipçileriyle paylaştı.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Aslı Hünel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. 47 yaşındaki Hünel, geçtiğimiz günlerde annesi Şükran Hünel’in yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı.

Ünlü isim, bugün yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Hünel, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören annesi Şükran Hünel’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aslı Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz."

Hünel, annesinin cenaze törenine ilişkin bilgileri de takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında şu açıklamayı yaptı: