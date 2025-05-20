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Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in acı günü! Aldıkları haberle yıkıldılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslı Hünel ile Saruhan Hünel&#039;in acı günü! Aldıkları haberle yıkıldılar
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Aslı Hünel, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören annesi Şükran Hünel’in vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Hünel, cenaze törenine dair detayları da takipçileriyle paylaştı.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen programı Gelinim Mutfakta’nın sunucusu Aslı Hünel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. 47 yaşındaki Hünel, geçtiğimiz günlerde annesi Şükran Hünel’in yoğun bakımda olduğunu açıklamıştı.

Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in acı günü! Aldıkları haberle yıkıldılar - 1. Resim

Ünlü isim, bugün yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Hünel, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören annesi Şükran Hünel’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in acı günü! Aldıkları haberle yıkıldılar - 2. Resim

Aslı Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Canımızdan öte sevdiğimiz, biricik annemiz Şükran Hünel Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hayatımıza sevgisiyle yön veren, dualarıyla bizi saran, gücüyle her zaman ilham olan en kıymetlimizi kaybettik. Tarifi olmayan bir acı içindeyiz."

Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in acı günü! Aldıkları haberle yıkıldılar - 3. Resim

Hünel, annesinin cenaze törenine ilişkin bilgileri de takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

Aslı Hünel ile Saruhan Hünel'in acı günü! Aldıkları haberle yıkıldılar - 4. Resim

"Canımız annemizin cenazesi, 21 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanımıza defnedilecektir. Dualarınızı eksik etmeyin."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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