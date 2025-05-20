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Oyuncu Erkan Can'dan şaşırtan hamle! Ticarete atıldı: İşte yeni işi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Erkan Can&#039;dan şaşırtan hamle! Ticarete atıldı: İşte yeni işi...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sık sık rol aldığı yapımlarla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Erkan Can bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Ticarete atılan ünlü isim bir restoran açtı.

90'lı yıllarda 'Mahallenin Muhtarları' dizisi ile ekranlara konuk olan ve adını milyonlara duyuran oyuncu Erkan Can’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Oyuncu Erkan Can'dan şaşırtan hamle! Ticarete atıldı: İşte yeni işi... - 1. Resim

ERKAN CAN RESTORAN AÇTI

Ticarete atılan ünlü isim bir restoran açtı. Restoranın işletmesini yeğeni Orhan Ekşi'ye bırakan Erkan Can; "Hiçbir deneyimim yok. Yeğenim Orhan Ekşi işin başında olacak. Güven Kıraç’la çok yer gezdik mekan aradık. Gastronomiyle aram çok iyidir. Damak tadım fena değildir. Buradan Adana’ya, Kars’a paça çorbası içmeye giderim. Gelen müşteriler beni görebilecek. Öğleden sonraları turnem yoksa buradayım. Beni görünce şaşırıyorlar. Egeli der ki, ‘işinin başında durmayınca olmuyor" dedi.

Oyuncu Erkan Can'dan şaşırtan hamle! Ticarete atıldı: İşte yeni işi... - 2. Resim

Habertürk'ün haberine göre, açılışta, Can'ı; yakın dostlarından Güven Kıraç ile Settar Tanrıöğen yalnız bırakmadı.

Oyuncu Erkan Can'dan şaşırtan hamle! Ticarete atıldı: İşte yeni işi... - 3. Resim

Erkan Can ne yaparsa yapsın, en büyük destekçisi söyleyen Güven Kıraç; "Ben de daha önce sürücü kursu açtım. ‘Herkes 18 yaşına basacak ve ehliyet alacak’ diye düşünüm. Ama işin başında durmayınca, olmadı, bitti” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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