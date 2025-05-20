Fatma Girik'in vefatında ihmal var mı? Savcılık kararını verdi

Yeşilçam’ın ünlü ismi Fatma Girik, 24 Ocak 2022’de İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede, Kovid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetmişti. Ailesi, tedavi sürecinde ihmaller olduğu iddiasıyla hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturmayı tamamladı ve ölümde ihmal olup olmadığına ilişkin kararını verdi.

Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Fatma Girik, 24 Ocak 2022 tarihinde tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetmişti. Ailesi, tedavi sürecinde ihmaller olduğu iddiasıyla hastane ve refakatçi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. 18 Şubat 2025 tarihli kararda, kovuşturmaya yer olmadığına hükmedildi. Kararda, şüpheli olarak refakatçi Fatma Ahu Turanlı ile hastane bünyesinde görev yapan bazı hekimler yer aldı.

SAVCILIK FATMA GİRİK İLE İLGİLİ KARARI AÇIKLADI

Soruşturma kapsamında Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu ile enfeksiyon ve göğüs hastalıkları uzmanlarının görüşleri alındı. Hazırlanan raporlarda, Fatma Girik’in 78 yaşında olduğu, mevcut sağlık durumu ve Covid-19'un seyri göz önünde bulundurularak ölümün doğal bir süreçte gerçekleştiği belirtildi. Raporda, tıbbi müdahalede herhangi bir kusur bulunmadığı ifade edildi.

Sabah’ın haberine göre, soruşturma dosyasına göre, Girik’e yapılan ilk Covid-19 testi negatif çıkarken, 21 Ocak’ta yapılan ikinci test pozitif sonuç verdi. Solunum sıkıntısı ve organ yetmezliği belirtileri göstermesi üzerine yoğun bakıma alınan Girik, yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ocak’ta hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararda, "Tıbbi özenin gösterildiği, hekimlik uygulamalarının tıbben eksiksiz ve doğru olduğu" belirtilerek, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca soruşturma izni verilmesine yer olmadığına karar verildi.