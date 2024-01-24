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    Fatma Girik’in ölüm yıldönümünde Hülya Koçyiğit’ten duygulandıran sözler: Sanki her an telefonum çalacak gibi…

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Vefatının üzerinden iki yıl geçen Fatma Girik, ölüm yıldönümünde unutulmadı. Yakın dostunu sosyal medyadan anan Hülya Koçyiğit, yazdığı satırlarla duygulandırdı.

    Fatma Girik’in ölüm yıldönümünde Hülya Koçyiğit’ten duygulandıran sözler: Sanki her an telefonum çalacak gibi…
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik, 24 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İki sene önce vefat eden Girik’i meslektaşı Hülya Koçyiğit, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve duygusal sözlerle andı. 

    Türk sinemasının mihenk taşlarından Fatma Girik, tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Girik'in ölüm nedeninin koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği olduğu açıklanmıştı. 

    Fatma Girik’in ölüm yıldönümünde Hülya Koçyiğit’ten duygulandıran sözler: Sanki her an telefonum çalacak gibi…

    “CANIM FATMAM, DOSTUM, KARDEŞİM”

    Yeşilçam'ın mavi gözlü sultanı Fatma Girik’in vefatının üzerinden iki yıl geçti. Usta sanatçıyı son günlerine kadar yalnız bırakmayan Hülya Koçyiğit, yakın dostunu ölüm yıldönümünde unutmadı. Kişisel Instagram sayfasından yan yana bir fotoğraf paylaşan Koçyiğit, altına ise şu duygusal notu düştü:

    “Canım Fatma’m, dostum, kardeşim… Üzerinden koskoca 2 yıl geçti ama ben hala inanamıyorum gittiğine… Sanki her an telefonum çalacak gibi… O, insana neşe veren sesini duyacakmışım gibi… ‘Hadi Hülya yemeğe gidelim’ diyecekmişsin gibi… Seni çok özledim arkadaşım… Ne zaman bir fotoğrafa, bir filmine denk gelsem hep hissettiğim bu… Seni çok özledim Fatma Girik.”

    Fatma Girik’in ölüm yıldönümünde Hülya Koçyiğit’ten duygulandıran sözler: Sanki her an telefonum çalacak gibi…

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fatma GirikHülya Koçyiğit VefatÖlüm
    Haberler > Magazin > Fatma Girik’in ölüm yıldönümünde Hülya Koçyiğit’ten duygulandıran sözler: Sanki her an telefonum çalacak gibi…
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