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    Dizi setinde kaza geçiren Sinan Albayrak’tan haber var! Yara bere içindeki yüzünü paylaştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    TRT 1 ekranlarında çok yakında yayın hayatına başlayacak olan ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ dizisinin kadrosunda yer alan Sinan Albayrak, sette talihsiz bir kaza geçirdi. Sağlık durumu merak edilen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Sevenlerine açıklama yaptığı videosunda “Kısa bir süre şuur kaybı oldu ama gayet iyiyim. Ufak tefek hasarlarımız var. Onlar da kısa sürede toparlanacak” dedi.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çekimler sırasında bindiği atla birlikte ağaca çarpan ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinin oyuncusu Sinan Albayrak, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    “KISA BİR SÜRE ŞUUR KAYBI OLDU”

    Kaza anından bahseden oyuncu, bilincinin kısa bir süre kaybolduğunu belirtti. Durumunun iyi olduğunu belirten Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

    “Herkese merhabalar, ufak bir kaza geçirdim. Atımızla ayrı yönlere gitmeye karar verdik. Haberlerde biraz daha mübalağalı çıktı. Kısa bir süre şuur kaybı oldu ama gayet iyiyim. Ufak tefek hasarlarımız var. Onlar da kısa sürede toparlanacak.” 

    Dizi setinde kaza geçiren Sinan Albayrak’tan haber var! Yara bere içindeki yüzünü paylaştı

    “HER ŞEY YOLUNDA MERAK ETMEYİN”

    Kendisini merak edenlere teşekkür eden oyuncu, açıklamasının devamında ise “Arayan soran arkadaşlarımız var. Çok teşekkür ediyorum, geri dönüş yapamıyorum. Buraya gelmek isteyen arkadaşlarımız var. Benim ufaklığım da burada olduğu için çok fazla sağlıklı bulmuyoruz geliş gidişi. Bir de çok konuşacak enerjide olmayabiliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum, her şey yolunda. Merak etmeyiniz” şeklinde konuştu.

    Dizi setinde kaza geçiren Sinan Albayrak’tan haber var! Yara bere içindeki yüzünü paylaştı

    NE OLMUŞTU?

    Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan gibi oyuncuların yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin çekimlerinde oyuncu Sinan Albayrak kaza geçirmişti. Oyuncu, atlı çekimlerin yapıldığı sahnede atla birlikte ağaca çarpmıştı. Olay yerinde başarılı isme ilk müdahale yapılırken, Albayrak kısa süre bilincini kaybetti.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sinan AlbayrakOyuncuKaza
    Haberler > Magazin > Dizi setinde kaza geçiren Sinan Albayrak’tan haber var! Yara bere içindeki yüzünü paylaştı
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