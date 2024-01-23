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    Sanatçı Hülya Yiğitalp’i kahreden haber: Uzay mühendisi oğlu hayatını kaybetti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Oyuncu ve ses sanatçısı Hülya Yiğitalp, evlat acısıyla yıkıldı. Yiğitalp’in SpaceX'te görev yapan uzay mühendisi oğlu Yiğit Tokbey, Amerika’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

    Sanatçı Hülya Yiğitalp’i kahreden haber: Uzay mühendisi oğlu hayatını kaybetti
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Eski manken, oyuncu ve ses sanatçısı Hülya Yiğitalp’in uzay mühendisi olan büyük oğlu Yiğit Tokbey, 31 yaşında vefat etti. Tokbey, çalışmalarını SpaceX’te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak sürdürüyordu. 

    Sanatçı Hülya Yiğitalp aldığı acı haberle kahroldu. Ünlü ismin oğlu Yiğit Tokbey, 17 Ocak Çarşamba akşamı Kaliforniya eyaletinin Orcutt bölgesinde meydana gelen motosiklet kazasında vefat etti. 

    KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Kazaya çok sayıda aracın karıştığı öğrenilirken, yetkililer SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak görev yapan Tokbey'in ölümüne neden olan kazayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan açıklamada, “Yapılan açıklamada; "SpaceX mühendisi Yiğit Tokbey, Orcutt yakınlarında çok aracın çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Tobey, SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisiydi. Kazanın kesin nedeni ise halen araştırılıyor” ifadelerine yer verildi. 

    Sanatçı Hülya Yiğitalp’i kahreden haber: Uzay mühendisi oğlu hayatını kaybetti

    CENAZESİ TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK

    Kaç kişinin öldüğü henüz açıklanmayan kaza sonrası Yiğit Tokbey’in cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği ve babasının memleketi Adana’da defnedileceği öğrenildi. 

    HÜLYA YİĞİTALP KİMDİR?

    27 Şubat 1956 tarihinde Ankara'da doğdu. Bir dönem mankenlik yaptı. daha sonra ise kariyerini oyuncu ve ses sanatçısı olarak sürdürdü. Canikom, Aile Kadını ve Kanun Savaçıları gibi yapımlarda yer aldı.

    Yiğit, Fırat ve Asya adlı üç çocuğu olan ünlü sanatçı Hülya Yiğitalp İstanbul’da yaşıyor, çocuklarını görmek için Amerika’ya gidip geldiği biliniyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sanatçı
    Haberler > Magazin > Sanatçı Hülya Yiğitalp’i kahreden haber: Uzay mühendisi oğlu hayatını kaybetti
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