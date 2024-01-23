Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin’in ‘Bana babalık yapmadı’ sözlerine cevap verdi

23 Ocak 2024 10:29 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 10:33

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar’dan dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, katıldığı ‘Oyalamacalar’ adlı Youtube kanalında dikkat çeken açıklamalara imza attı. Bu açıklamalara babası Mehmet Ali Erbil’den sitemkar bir karşılık geldi.

YASMİN ERBİL: BENİM DE BABAMDAN YARAM VAR

Yasmin Erbil, ünlü şovmenin kendisinden küçük kadınlarla adının anılmasından rahatsız olduğunu açık açık dile getirdi ve programda Mehmet Ali Erbil’in kendisine babalık yapmadığını belirtti.

İçini döken Yasmin Erbil, konuşmasında şu sözlerle dikkat çekti:

“Çok fazla babalık gördüğümü düşünmüyorum. Nasıl babamın annesinden yarası varsa benim de babamdan yaram var. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak bunu biliyorum. Çok fazla kadının, etrafında genç kızların olması hala beni yaralıyor ve bu durumu aşabildiğimi söyleyemem. Bu kadar genç kadınla değil de kendi yaşıtlarında kadınlarla birlikte olması beni çok daha mutlu ederdi.”

MEHMET ALİ ERBİL: BU SÖZLERİ HAKETMEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM

Sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil’den bu sözlere cevap gecikmedi. Erbil, Kanal D’de ekrana gelen ‘Neler Oluyor’ adlı program aracılığıyla kızına karşılık verdi. Söz konusu açıklamalar karşısında üzüldüğünü belirten Erbil, “Kızımın açıklamalarına çok üzüldüm. Bunca sağlık sorunuyla uğraşırken bu sözleri hak etmediğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Ayrıca babalık sorumluluklarını yerine getirdiğinin altını çizerek kızına sitemde bulundu.