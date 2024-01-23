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    Dizi setinde feci kaza: Oyuncu Sinan Albayrak bindiği atla ağaca çarptı

    Kaynak: TV100 / Düzenleyen:

    TRT’nin Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan dizisi ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisinin çekimlerinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Oyuncu Sinan Albayrak, çekimler sırasında bindiği atla birlikte ağaca çarptı.

    Dizi setinde feci kaza: Oyuncu Sinan Albayrak bindiği atla ağaca çarptı
    Magazin Haberleri  / TV100

    Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan gibi oyuncuların yer aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürerken, dizi setinde yaşanan kaza korkuttu. Kadroda yer alan Sinan Albayrak, kaza geçirerek hastaneye kaldırıldı.

    Dizi setinde feci kaza: Oyuncu Sinan Albayrak bindiği atla ağaca çarptı

    ÇEKİMDE KAZA GEÇİRDİ

    TV100’de yer alan habere göre, önümüzdeki günlerde ekrana gelmesi beklenen Mehmed: Fetihler Sultanı setinde korkunç bir kaza meydana geldi. Dizinin oyuncusu Sinan Albayrak at üzerinde çekilmesi gereken sahnede feci bir kaza geçirdi. Albayrak at üstünde giderken atla birlikte ağaca çarptı. 

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Edinilen bilgiye göre, Sinan Albayrak ağır yaralandı. Oyuncuya sette ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Ünlü ismin bilincinin yerinde olmadığı ve hızlıca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

    Dizi setinde feci kaza: Oyuncu Sinan Albayrak bindiği atla ağaca çarptı

    YAKINDA EKRANA GELECEK

    Dizinin ilk tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Merakla beklenen yapım Osmanlı tarihinin önemli hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed'in hayatını ele alacak.
    Dizinin yurt dışı çekimleri İran'da Nour Cinema City Platosu'nda yapıldı. Hollywood tasarımcıları tarafından inşa edilen ve İranlı yönetmen Mejid Mejidi'nin Hazreti Muhammed'in hayatını beyaz perdeye aktardığı plato, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi için özel olarak yeniden tasarlandı. Projede Fatih Sultan Mehmed'in yaşamına paralel giden bir hikaye ile İslam dünyasının önemli isimlerinden Eyüp el Ensari'nin de hayatının önemli aşamaları işlenecek. ‘Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisi yakında TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: TV100
    DiziTrtOyuncuSinan AlbayrakKaza
    Haberler > Magazin > Dizi setinde feci kaza: Oyuncu Sinan Albayrak bindiği atla ağaca çarptı
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