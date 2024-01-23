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    Cem Karaca hologram tekniği ile 20 yıl sonra konser verdi! Tüyleri diken diken eden anlar

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    8 Şubat 2004’te vefat eden usta sanatçı Cem Karaca’nın hayatı ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ adıyla beyaz perdeye aktarıldı. Filmin dün akşam yapılan galası unutulmaz anlara sahne olurken, sanatçının hologram tekniği ile sahneye geldiği anlar tüyleri diken diken etti.

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cuma günü vizyona girecek ‘Cem Karaca’nın Gözyaşları’ filminin özel gösterimi dün akşam yapıldı. Galada efsane sanatçının oğlu Emrah Karaca ve oyuncu İsmail Hacıoğlu sahnedeyken Karaca’nın görüntüsü hologram tekniğiyle sahneye yansıtıldı.

    Cem Karaca hologram tekniği ile 20 yıl sonra konser verdi! Tüyleri diken diken eden anlar

    YENİDEN SAHNEDE

    Cem Karaca'nın aile ilişkileri ve sanatının perde arkasına dair detaylar ustalıkla işlendi ve özenle sinemaya aktarıldı.  26 Ocak’ta vizyona girecek filmin galası dün akşam yapıldı. Gecede hologram teknolojisiyle Cem Karaca’nın konseri gerçekleştirildi. Usta sanatçının görüntüsünün sahneye yansıtıldığı dakikalarda duygu dolu anlar yaşandı.
    Video kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Gören kullanıcılar “Tüylerim diken diken oldu” , “Mükemmel olmuş” gibi yorumlar yaptı.

    Cem Karaca hologram tekniği ile 20 yıl sonra konser verdi! Tüyleri diken diken eden anlar

    CEM KARACA’NIN GÖZYAŞLARI OYUNCU KADROSU

    Filmde başrolü İsmail Hacıoğlu üstleniyor. Hacıoğlu, çocukluğundan beri Cem Karaca'nın hayatına ve sanatına duyduğu derin bağlılıkla karakterini üstlenerek usta işi bir performans sergiliyor. 

    Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Alper Saldıran, Kubilay Tunçer, Emre Özcan, Ali Talha Kırışgil gibi birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı yapım, izleyicilere birbirinden güçlü karakterlerle dolu bir biyografi sunuyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cem KaracaFilmİsmail HacıoğluGala
    Haberler > Magazin > Cem Karaca hologram tekniği ile 20 yıl sonra konser verdi! Tüyleri diken diken eden anlar
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