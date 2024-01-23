Taze baba İdo Tatlıses ikizleriyle ilk fotoğrafını paylaştı

23 Ocak 2024 13:21 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 13:32

2021’de dünya evine giren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Dün ikizlerini kucağına alan çiftten Tatlıses, bebekleriyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, dün sabah saatlerinde özel bir hastanede doğum yaptı. İkiliyi mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmazken, dede İbrahim Tatlıses ve babaanne Derya Tuna soluğu hastanede aldı.

İŞTE SİNAN EMİR VE İBRAHİM AYEL

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, ikizlere babalarının adını verdi. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel olurken, diğerinin ismi ise Sinan Emir oldu.

Öte yandan İdo Tatlıses, bebeklerini kucağına aldığı anlara sosyal medya hesabından ilk kez yer verdi. Tatlıses paylaşımında ikizlerinin yüzünü göstermeyi tercih etmedi. Fotoğraflara nazar boncuğu emojisi koydu.

Taze baba, ayrıca bebeklerin odasının önünde çekilen bir kapı süsünü de paylaştı. Süste oğullarının adı yer aldı.

“HEYECANLANDIM VE GERİLDİM”

İdo Tatlıses, daha önce verdiği bir röportajda babalık haberini nasıl aldığını açıklamıştı. Bebeklerin sürpriz olduğunu belirten isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yasemin söylediğinde çok değişik hissettim, mutlu oldum. Hamile olduğunu söyledi. Ben heyecanlandım, gerildim de aynı zamanda... Bir şey de olsun istemiyorum bir sürü şey duyuyoruz hayat bu yapacak bir şey yok. Korkuyla heyecanı bir arada yaşadım Allah'a şükür...”