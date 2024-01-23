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    • - Güncelleme Tarihi:

    Taze baba İdo Tatlıses ikizleriyle ilk fotoğrafını paylaştı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Mutlu bir evlilik sürdüren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, dün ikizlerine kavuştu. Taze baba Tatlıses, çocukları Sinan Emir ve İbrahim Ayel ile ilk fotoğraflarını paylaştı.

    Taze baba İdo Tatlıses ikizleriyle ilk fotoğrafını paylaştı
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2021’de dünya evine giren İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Dün ikizlerini kucağına alan çiftten Tatlıses, bebekleriyle verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

    Taze baba İdo Tatlıses ikizleriyle ilk fotoğrafını paylaştı

    İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, dün sabah saatlerinde özel bir hastanede doğum yaptı. İkiliyi mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmazken, dede İbrahim Tatlıses ve babaanne Derya Tuna soluğu hastanede aldı. 

    İŞTE SİNAN EMİR VE İBRAHİM AYEL

    İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti, ikizlere babalarının adını verdi. Bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel olurken, diğerinin ismi ise Sinan Emir oldu. 

    Taze baba İdo Tatlıses ikizleriyle ilk fotoğrafını paylaştı

    Öte yandan İdo Tatlıses, bebeklerini kucağına aldığı anlara sosyal medya hesabından ilk kez yer verdi. Tatlıses paylaşımında ikizlerinin yüzünü göstermeyi tercih etmedi. Fotoğraflara nazar boncuğu emojisi koydu. 

    Taze baba İdo Tatlıses ikizleriyle ilk fotoğrafını paylaştı

    Taze baba, ayrıca bebeklerin odasının önünde çekilen bir kapı süsünü de paylaştı. Süste oğullarının adı yer aldı.

    “HEYECANLANDIM VE GERİLDİM”

    İdo Tatlıses, daha önce verdiği bir röportajda babalık haberini nasıl aldığını açıklamıştı. Bebeklerin sürpriz olduğunu belirten isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

    “Yasemin söylediğinde çok değişik hissettim, mutlu oldum. Hamile olduğunu söyledi. Ben heyecanlandım, gerildim de aynı zamanda... Bir şey de olsun istemiyorum bir sürü şey duyuyoruz hayat bu yapacak bir şey yok. Korkuyla heyecanı bir arada yaşadım Allah'a şükür...”

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İbrahim Tatlısesİdo TatlısesYasemin ŞefkatliBebek
    Haberler > Magazin > Taze baba İdo Tatlıses ikizleriyle ilk fotoğrafını paylaştı
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