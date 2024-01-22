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    Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuştu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin ikizleri bugün dünyaya geldi. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, erkek bebeklerine babalarının adını verdi.

    Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuştu
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Bir süredir bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiftin ikizleri doğdu. 

    Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuştu

    Günlerdir heyecan yaşayan ikiliden Yasemin Şefkatli, bu sabah özel bir hastanede doğum yaptı. İkiliyi mutlu gününde dostları ve aile yakınları yalnız bırakmadı. 

    DEDELERİNİN İSMİNİ TAŞIYACAKLAR

    Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen Yasemin Şefkatli, ikizlerin isimlerini ilk kez açıklamıştı. Çiftin erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacakları öğrenilmişti. İkizlerden birinin adı İbrahim, diğerinin adı ise Sinan oldu.

    Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuştu

    “AİLEMİZ BÜYÜYOR”

    Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu. Ultrason görüntüleriyle objektiflere poz veren ikili, mutluluklarını “Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor” sözleriyle dile getirmişti.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yasemin Şefkatliİdo Tatlısesİbrahim TatlısesBebek
    Haberler > Magazin > Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuştu
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