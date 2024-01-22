Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses ikizlerine kavuştu

22 Ocak 2024 14:10 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 14:24

İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenmişti. Bir süredir bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiftin ikizleri doğdu.

Günlerdir heyecan yaşayan ikiliden Yasemin Şefkatli, bu sabah özel bir hastanede doğum yaptı. İkiliyi mutlu gününde dostları ve aile yakınları yalnız bırakmadı.

DEDELERİNİN İSMİNİ TAŞIYACAKLAR

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte görüntülenen Yasemin Şefkatli, ikizlerin isimlerini ilk kez açıklamıştı. Çiftin erkek çocuklarına kendi babalarının adını koyacakları öğrenilmişti. İkizlerden birinin adı İbrahim, diğerinin adı ise Sinan oldu.

“AİLEMİZ BÜYÜYOR”

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, bebek beklediklerini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla duyurmuştu. Ultrason görüntüleriyle objektiflere poz veren ikili, mutluluklarını “Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman! Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor” sözleriyle dile getirmişti.