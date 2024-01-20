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    Üçüncü kez anne mi olacak? Pelin Akil’den açıklama geldi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Meslektaşı Anıl Altan ile evliliğinden Alin ve Lina adında iki kızı bulunan oyuncu Pelin Akil, eşiyle aralarının açık olduğu iddialarına açıklık getirdi. Söylentiler hakkında konuşan Akil, “Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusunu da cevapladı.

    Üçüncü kez anne mi olacak? Pelin Akil’den açıklama geldi
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Oyuncu Pelin Akil, meslektaşı Anıl Altan ile 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri devam eden çift hakkında geçtiğimiz günlerde boşanacakları yönünde haberler çıktı. Evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla ilgili açıklama yapan Akil, “Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusunu da içtenlikle cevap verdi.

    Üçüncü kez anne mi olacak? Pelin Akil’den açıklama geldi

    Snob Magazin'de yer alan habere göre; bir etkinliğe katılan Pelin Akil, anne ve bebek psikolojiyle ilgili olarak “Karnına ilk düştüğü andan beri kaygılar, endişeler ve 'Yetebilecek miyim' endişesi... Bende çarpı iki bir de... İlk deneyim olarak iki bebek olmasından ne yapacağını bilememek durumu... Sosyal medyada herkes her şeyi çok iyi biliyormuş gibi yorumluyor. Burada önemli olan annenin kendi iç güdüleriyle hareket ediyor olması...” dedi. 

    ANIL ALTAN’DAN EŞİNE DESTEK

    Eşinin bu süreçte kendisine çok destek olduğunu söyleyen Pelin Akil, “Çok zordu ve güzeldi. Mutluluk ve zorluğu da çarpı ikiydi. Anıl emzirmedi ama hakkını verdi. Beraber büyüttük. Çocuklarımla uyandığım her güne şükürler olsun” dedi. 

    Üçüncü kez anne mi olacak? Pelin Akil’den açıklama geldi

    “HER ŞEY YOLUNDA”

    Geçtiğimiz günlerde çıkan boşanma haberleriyle ilgili de konuşan Akil, iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti ve şunları söyledi: “Sosyal medyada fotoğraf paylaşmayınca sorun çıkıyor. Hiçbir sorunumuz yok. Arkadaşlarımıza küçük problemlerimizi paylaşınca acaba kulaktan kulağa mı yayılıyor diye kendimizi sorguladım. Her şey yolunda.”

    Üçüncü kez anne mi olacak? Pelin Akil’den açıklama geldi

    “YA DÖRDÜNCÜ GELİRSE?”

    Oyuncu, “Üçüncü çocuğu düşünüyor musunuz?” sorusunu da cevapsız bırakmadı. Yeniden anne baba olmaya şu an sıcak bakmadıklarını söyleyen Akil, “Düşünebilirim ama ya üç ile dördüyle gelirse? Onun için göze alamayabilirim. Büyük konuşmayayım ama şu an öyle bir düşüncem yok” dedi.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Pelin AkilAnıl AltanOyuncu
    Haberler > Magazin > Üçüncü kez anne mi olacak? Pelin Akil’den açıklama geldi
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