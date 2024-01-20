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    Usta sanatçı Kayahan’ın hayatı film oluyor… Başrolü kızı açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türk müziğinin unutulmaz sanatçıları arasında yer alan ve 2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan’ın hayatı film oluyor. Ünlü şarkıcının kızı Beste Açar, proje için düşündükleri oyuncuları açıkladı.

    Usta sanatçı Kayahan’ın hayatı film oluyor… Başrolü kızı açıkladı
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cem Karaca, Müslüm Gürses, Bergen gibi ünlü isimlerden sonra 66 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan’ın hayatının aktarılacağı film için çalışmalara başlandı. Mayıs ayında çekimlere başlanacak projenin kadrosu yavaş yavaş netleşiyor.

    Usta sanatçı Kayahan’ın hayatı film oluyor… Başrolü kızı açıkladı

    HİKAYESİ HAZIR

    2015 yılında vefat eden sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, filmin detaylarını paylaştı. Aramızda Kalmasın programına konuşan Açar, “Filmin hikayesi hazır. Yapımcılarla görüşüyoruz. Büyük ihtimalle mayısta çekimlere başlayacağız. 1969 ile 1990 yılları arasındaki Kayahan’ı anlatacağız” dedi.

    KİMLER YER ALACAK?

    Oyuncular ve kadro hakkında da bilgi veren Açar, “Filmde babama hayat vermesi için Yiğit Kirazcı’yı düşündük. Çenesindeki gamzesi, kıvırcık saçları ve zayıflığı ile çok benziyor. Taner Ölmez de aklımızdan geçiyor. Beni ise kabul ederse Eda Ece’nin canlandırmasını isterim. Duruşunu, kişiliğini ve oyunculuğunu seviyorum. Ama bu isimlerin hiçbiriyle daha görüşmedik” dedi.

    Usta sanatçı Kayahan’ın hayatı film oluyor… Başrolü kızı açıkladı

    KANSERE YENİK DÜŞTÜ

    Başarılı sanatçı Kayahan, ilk olarak 1990'da bacağında çıkan yağ bezesine baktırmak için gittiği hastanede kansere yakalandığı öğrenmişti. Altı ay ömür biçilen ama pes etmeyen sanatçı, hastalık 11 yıl sonra aynı yerden nüksettiğinde de yılmadı. Uzun süre tedavi gördü, 4 ameliyat geçirdi ve radyoterapi aldı. Hastalığı üçüncü kez nüksedince kemoterapiye başladı. Fakat şarkıcı, 2 kere yendiği yumuşak doku kanserine 3 Nisan 2015’te yenik düştü. Öldüğünde 66 yaşındaydı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Magazin > Usta sanatçı Kayahan’ın hayatı film oluyor… Başrolü kızı açıkladı
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