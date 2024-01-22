Müge Boz yeniden anne oluyor: Güzel haberi böyle duyurdu

22 Ocak 2024 09:20 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 09:23

Rol aldığı bir reklam filmiyle oyunculuk kariyerine başlayan Müge Boz, 2012 yılında Leyla ile Mecnun dizisindeki ‘Leyla’ karakteriyle üne kavuştu. Dizinin final yapmasının ardından ‘Yalan Dünya’, ‘Arka Sokaklar’, ‘Tatlı Küçük Yalancılar’, ‘Aşk Tesadüfleri Sever’, ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ gibi birçok yapımda görev aldı. Şimdilerde Youtube’da videolar çeken ve oyunculuk kariyerini sürdüren Boz, ikinci kez anne olacağını açıkladı.

“SİZE BİR HABERİMİZ VAR”

Güzel oyuncu Müge Boz, 2019’un Haziran ayında basketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona’da nikah masasına oturdu. Çift, aynı yıl kızları Vina’yı kucaklarına aldı. İkiliden bir müjdeli haber daha geldi.

Oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne olacağını açıkladı. Kızı Vina ve eşi Caner Erdeniz’in de olduğu bir videoyu sosyal medya hesabından yer veren Boz, altına “Size bir haberimiz var” notunu düştü.

Müge Boz’un doktor kontrolünden görüntülerin de yer aldığı videoda, bebeğin ultrason fotoğraflarına da yer verildi. Eşi ve kızının heyecanını videoya yansıdı.

TEBRİK MESAJLARI GECİKMEDİ

Paylaşımıyla sevenlerinden yoğun ilgi gören Müge Boz’a kısa sürede onlarca tebrik mesajı geldi. Videonun altına ünlü isimler de yorum yapmayı ihmal etmedi. Gamze Erçel “Tebrik ederim, sağlıkla gelsin” mesajını yazarken, Anıl Altan “Sağlıkla gelsin. Şansı bahtı açık olsun yeni oyun, yol ve macera arkadaşınızın” diyerek oyuncuya güzel duygularını iletti.

“TÜKENDİM Kİ NE TÜKENDİM”

Öte yandan ünlü isim, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla içini dökmüştü. Anneliğin zorluklarından bahseden ve kızının yatmamak için sürekli ağladığını belirten Boz, şu paylaşımı yapmıştı:

“Bu annelik olayı hiç de kolay değil. Vina'nın uyku sorunu artık canıma tak etti. Tam 2 saat 15 dakika ağladı. Ama ne ağlamak! Sanki boğazlıyorlar. Sinirlerim öyle bozuldu ki, evden çıkıp arabayla dolaştım. Deliler gibi bağırdım. Ben de hıçkırarak ağladım. Tükendim ki ne tükendim. Eşim Caner uyuyor gayet! Neden hep anneler en çok etkileniyor? İnsan bir yerde patlıyor işte! İçimi dökmeseydim ortadan çat diye çatlayacaktım.”